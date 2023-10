Berlin: Schwerer Unfall in Pankow – Frau muss notoperiert werden

Auf der Blankenfelder Chaussee in Berlin-Pankow hat es am Freitag gekracht. Was über den Unfallhergang bekannt ist.

Berlin. Eine Autofahrerin ist am Freitag bei einem Unfall in Blankenfelde im Bezirk Pankow schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 26 Jahre alter Kleintransporter-Fahrer gegen 16.20 Uhr auf der Blankenfelder Chaussee von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Er kollidierte mit einer 45 Jahre alten Autofahrerin. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Kopf, Arm und Bein. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie notoperiert wurde. Der 26-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er sich später selbst entließ.

Nach Unfall in Blankenfelde: Technisches Gutachten soll erstellt werden

Die beiden Fahrzeuge wurden auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Es soll ein technisches Gutachten erstellt werden. Die Blankenfelder Chaussee war am Freitag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 22 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk Pankow: