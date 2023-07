Kleingarten-Skandal im Fokus des Podcasts „Erklär’s mir“

„Erklär’s mir“-Podcast der Berliner Morgenpost taucht ein in die Welt der Kleingärtner in Pankow, denen eine sechsstellige Summe fehlt.

Berlin. Verschwundene Pachten, Vetternwirtschaft und eine „Todesliste“: Der Kleingarten-Skandal in Pankow zieht immer weitere Kreise. Jüngst hatte der betroffene Bezirksverband der Gartenfreunde sogar Insolvenz anmelden müssen. Grund genug, den Fall einmal im Podcast „Erklär’s mir – Der Shortcast der Berliner Morgenpost“ unter die Lupe zu nehmen. Bei dem neuen Angebot erklären Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion in wenigen Minuten, was es mit den jeweiligen Themen auf sich hat.

Pankow: Kleingarten-Skandal im Podcast

Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe steht die ehemalige Vorsitzende und in Personalunion Geschäftsführerin des Bezirksverbands der Gartenfreunde Pankow. Ihr Name soll nicht mehr genannt werden, weil gegen sie unter anderem vom Land Berlin eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Untreue vorliegt. Nach jetzigem Stand fehlt mindestens eine hohe sechsstellige Summe. Ob Kleingärtner in Pankow oder Berlin jetzt um ihre Parzellen fürchten müssen, erklären wir in der Episode „Krieg der Kleingärtner“. Ab sofort verfügbar auf morgenpost.de und Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music.

Dabei lohnt auch ein Blick auf die vorherigen Folgen, die zusammenfassen was es mit dem Radwege-Streit in Berlin auf sich hat oder was vor der Installation eines Balkonkraftwerks zu beachten ist.