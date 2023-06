Fête de la Musique 2023 in Pankow: Das Programm im Überblick

Bei der Fête de la Musique 2023 gibt es in ganz Berlin kostenlose Open-Air-Konzerte – auch in Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee

Das Programm ist vielfältig: Allein im Bezirk Pankow gibt es 21 Veranstaltungsorte und 78 verschiedene Konzerte

Wo finden die Konzerte statt? Was sind die Highlights? Alle Infos zum Musikfestival

Berlin. Der Sommer startet – und in Berlin wird am Mittwoch, 21 Juni, wieder die Fête de la Musique gefeiert. In der ganzen Stadt gibt es mehr als 200 Bühnen – und viele davon stehen in den Ortsteilen Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. Das Besondere: Alle Konzerte sind umsonst und draußen. Sie starten in der Regel um 16 Uhr. Ab 22 Uhr wird dann an ausgewählten Orten drinnen weitergefeiert – bei der Fête de la Nuit. Lesen Sie auch: Fête de la Musique in Berlin 2023: Programm, Termine, Standorte

Die Morgenpost stellt eine Auswahl der Konzerte zusammen. Die Beschreibungen der Künstlerinnen und Künstler stammen von der Website der Betreiber der Fête de la Musique 2023.

Abenteuerlicher Bauspielsplatz Kolle 37

16 Uhr: Chorovitch – Chor - a capella oder mit Gitarrenbegleitung, internationale Lieder in den Originalsprachen, mitreißende Melodien und ungewöhnliche Rhythmen

17 Uhr: The City Revival – Rock Musik aus Tel Aviv

18 Uhr: Hauptstadtpolka – Soljanka für die Ohren. Eine Luft- und Schlagkapelle: Das Trio mit Dirk Grützmacher am Schlagzeug, Dirk Lüdersdorf hinter der Tuba und Wulf Coulmann an Akkordeon und Stimme spielt Lieder über Böses, Süßes und Überflüssiges.

19 Uhr: Hiddit! – Pikanter Funk, Süßer Soul & krosser Groove von der Spree.

20 Uhr: Poolhead – Das Hamburger Surf-Rock-Trio wird vom wilden Surf- Sound der 60s angetrieben und entwickelt ihn dabei eigensinnig, roh und naiv weiter.

21 Uhr: Skamarley – Ska-Pop Punk Band aus Berlin

Abenteuerlicher Bauspielplatz Kolle 37, Kollwitzstr. 35; 10405 Berlin

Festwiese Heinerdorf

18 Uhr: van Heek singt... – Der Sommeranfang gehört der Fête de la Musique! Und der Anfang der Fête de la musique gehört in Berlin-Heinersdorf in diesem Jahr: „van Heek singt“! Das Duo aus Kiel läutet mit französischen und deutschen Chansons die Sommersaison mit allem was dazu gehört ein.

19 Uhr: Bisouterrain – Bisouterrain entführt mit alten und neuen Chansons durch die Stile und Jahrzehnte, dargeboten mit viel Gesang, Verve und Hingabe.

20 Uhr: FishBase online – Noch ganz frisch erforschen die zwei Performer*innen Julian Schenk und Johanna Schmalöer gemeinsam die Möglichkeiten und Herausforderungen des Spielens im Duo. Kontrabass, Cello und Stimme begegnen eigenen Stücken, der Liebe zur Improvisation und Standards.

21 Uhr: pris'n break – pris'n break ist eine Berliner Coverband, welche die großen Rock und Blues Songs aus allen Epochen nochmal ganz besonders zum Strahlen bringt. Von ZZ Top bis Blondie, über Tina Turner oder Billy Idol, hin zu AC/DC, Judas Priest oder Westernhagen und noch viel mehr.

Festwiese Heinersdorf, Berlin, Romain-Rolland-Str. 122

Frannz Biergarten

17 Uhr: Cabin Crew – Wir freuen uns wieder dabei zu sein, wenn am längsten Tag des Jahres an vielen Standorten in der Stadt musiziert wird! Die Fête de la Musique bringt Live-Musik umsonst & draußen in die Stadt, wir haben bei uns im Biergarten dabei traditionell wieder den Schwerpunkt auf Swing unter unseren Linden.

18.30 Uhr: Boxi Barrè

20 Uhr: Mike Penny's Western Swing Club

Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Freilichtbühne Weißensee

16 Uhr: Deutsche Harmonika Verband Berlin e.V. – Für die Freilichtbühne Weißensee stellt der Deutsche Harmonika Verband Berlin ein Programm aus ihren Orchestern und Ensembles zusammen!

20 Uhr: Die Wallerts – Offizielle Humppa-Beauftragte seit 2004, spielen so ziemlich jeden Hit des Erdballs im Humppa-Offbeat und hinterlassen dabei ein Meer der Glückseligkeit.

Freilichtbühne Weißensee, Große Seestraße 9-10, 13086 Berlin-Weißensee

Garage Pankow

17 Uhr: Eric Foster ist ein Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist aus Berlin, der melancholische Indie Rocksongs schreibt.

17.30 Uhr: Bolschewistische Kulturkapelle Schwarz-Rot – Die Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot wurde 1986 in Ost-Berlin als Teil der gegenkulturellen und politischen Untergrundszene gegründet, wenige Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer im November 1989. Es handelt sich nicht nur um eine Band, sondern auch um ein soziales Projekt, das traditionelle Blas- und Volksmusik mit Rock und Punk verbindet.

18.15 Uhr: Rakatak – Rakatak ist eine 10-köpfige Percussion-Band. Wir proben jeden Dienstag Abend in der Garage-Pankow und freuen uns über drumbegeisterte Mitspieler:innen, die Rhythmus im Blut & Lust auf Gleichgesinnte haben und freie Großstadt-Rhythmen wie Hip Hop, Jungle und Funk mögen.

19 Uhr: The Charcoal Sunset – The Charcoal Sunset verfolgen seit 2008 ihre Vision von Americana Sound. Das Alleinstellungsmerkmal der Band ist dabei ihre ureigene, authentisch-unverwechselbare Mischung aus Country, Blues, Folk und Rock’n’Roll.

20 Uhr: Bad Examples – Im April veröffentlichten sie ihr Debütalbum “Did They Live?”. Mit vielseitigen Einflüssen die von Blues über Grunge zu Pop bis Punk reichen entstehen Songs, die sich nicht als ein spezifisches Genre/Subgenre bezeichnen lassen.

21 Uhr: Minivan – Formed in 2022, the band has toured across central europe, sharing the stage with acclaimed acts like Geese. Minivan’s sound is a blend of raw energy, catchy melodies and psychedelic effects.

Garage Pankow, Hadlichstraße 3, 13187 Berlin

Helmi Bühne

Der Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg.

Foto: picture alliance / POP-EYE/Christian Behring

15 Uhr: Kinder Fête de la Musique – Trilinguales Kinder-Mitmach-Konzert mit dem italienischen Gitarristen Pietro Fornara und Dorothea Fiedler. Kinderlieder in deutsch-italienisch-englisch werden gesungen und getanzt, es werden spielerisch Sprachen geübt.

16.30 Uhr: The Marmics live Musik zwischen Folk, Country, Reggae, Ska und Rock

17 Uhr: Platzhaus Gang live 80s/90s Revival Band

18 Uhr: Platzhaus DJs + Freunde legen auf BBB, Violet Star, Deep Dee, Mr.B (Funky Grooves, Dancefloor, Jazz, House, 80s/90s,Originals, Re-edits, Tropical Beats, Dub, Disco, uvm….)

Helmi Bühne am Platzhaus, Helmholtzplatz

Kesselhaus in der Kulturbrauerei

22 Uhr: Die FRENCH NIGHT im Kesselhaus der Kulturbrauerei ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Berliner Fête de la nuit, dem Nachtprogramm der Fête de la Musique. Wir präsentieren ab 22:00 Uhr wieder Neues und Innovatives aus Frankreich. ALICE ANIMAL spielt ihr Songwriting auf der E-Gitarre. Elektrisierend, rockig und gleichzeitig poetisch erobert die Singer und Songwriterin seit vielen Jahren die Bühnen Frankreichs.

Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Kohlenquelle

16.20 Uhr: Toothache – Mit Toothache freuen wir uns über eine Newcomer-Band aus dem Bereich des Indie/Rock. Energie trifft Melancholie.

17 Uhr: New Vision – Wir freuen uns über eine weitere vielversprechende Newcomer-Band im Bereich des Rock/Pop.

17.40 Uhr: GANGway – Diese Formation junger Künstler*innen verbindet die Teilnehme an dem Projekt des sozialen Trägers Gangway eV. Allesamt teilen Sie eine Passion für Musik, im spezifischen für die der HipHop Kultur.

18.50 Uhr: Maria Imania setzt als Schauspielerin und Musikerin extravagante Akzente. Ihr Song 'Berlin, Berlin' ist ein echter Ohwurm und ihre vielfältige Musik bleibt noch lange in Kopf.

19.30 Uhr: Indaco Band based in Berlin

20.40 Uhr: Fink-Terzic-Eberhard-Fischer Quartett – Jazz Quartett bestehend aus Cello, Piano, Saxophon und Drums.

Kohlenquelle, Kopenhagener Straße 16

Maries Bühne

15.50 Uhr: New Vision – Pop/Rock

16 Uhr: The crazy Jacksons – Pop

16.30 Uhr: Baked Beans – Rock

17.20 Uhr: Char'n'Tea – Pop/Rock

17.55 Uhr: Polly – Pop

18.10 Uhr: Chilly Rockers – Pop/Rock

18.45 Uhr: Metzgers plöe – Rock

19.30 Uhr: Euphoric Elephant – Rock

20.30 Uhr: Partytour – Pop/Reggae/Other

Maries Bühne, Marienburger Straße 41-46, 10405 Berlin

Pfefferberg

18 Uhr: Las Palabras (Indie-Pop/Pop/Rock/Rock’n’Roll)

19 Uhr: Katie Drives & Band (Indie-Pop/Pop/Rock/Rock’n’Roll)

20 Uhr: BLŪMĒ (Indie-Pop/Pop/Rock/Rock’n’Roll)

21 Uhr: Aunt Sally (Indie-Pop/Pop/Rock/Rock’n’Roll)

Pfefferberg, Schönhauser Allee 176, 10119 Berlin-Prenzlauer Berg

Soda Club

16 Uhr: Berlin Brass Festival – Auch in diesem Jahr stehen die Zeichen auf Gute Laune-Brass. Das Berlin Brass Festival präsentiert zum fünften Mal das gesamte musikalische Spektrum der Brassmusik und knüpft nahtlos an die grandiose Stimmung aus dem Vorjahr an. Von Swing über Jazz, von absoluten Beginnern bis zur größten Workshopband Berlins, von Funk über Ska zur BrassEkstase - all das erwartet Euch zur Sommersonnenwende im Hof der Kulturbrauerei.

Es spielen: German Trombone Vibration, Young Brass Talents, JiBones (Jazz Institut Berlin), Beat ’n Blow, Absolute Beginners Brass, Grande Fanfare, Brassska, Brass Riot

Das sind die schönsten Bilder der Fête de la Musique 2019:

Faszinierender Anblick: eine indonesische Gamelan-Prozession vor dem Schloss Charlottenburg. Foto: Jörg Krauthöfer

Lautstarke Klänge vom indonesischen Orchester auf dem Schlossplatz in Charlottenburg. Foto: Jörg Krauthöfer

Viele Menschen nehmen am gemeinsamen Singen vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt teil. Foto: Christoph Soeder / dpa

Manfred Blochmann (M.) beteiligt sich vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt an einer La-Ola-Welle. Foto: Christoph Soeder / dpa

Werner Bauschlicher, Mitglied des Chors Spandauer Liederhort 2003, setzt beim gemeinsamen Singen im Rahmen der Fête de la Musique vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt zu einem spontanen Solo an. Foto: Christoph Soeder / dpa



Am Rüdesheimer Platz spielt das Jazzorchester Kreuzberg auf. Foto: Jörg Krauthöfer

Den Anfang der Fête machte bereits am Donnerstagabend die „Grand Fanfare des Berlin Brass Festivals“ in Köpenick. Foto: Jörg Krauthöfer

Farbenfroher Auftakt der Fête da la Musique in Köpenick. Mit mehr als 25 angemeldeten Musikorten ist der Bezirk Treptow-Köpenick einer der Bezirke mit den meisten Bühnen. Foto: Jörg Krauthöfer

Vielfalt in Köpenick - fast wähnt man sich auf dem Karneval der Kulturen. Foto: Jörg Krauthöfer

Die Band Monsieur Doumani spielt in Köpenick auf. Foto: Jörg Krauthöfer