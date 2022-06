Neues „Taubenkot-Mobil“ spült Böden in Prenzlauer Berg

Wenn der Bezirk Pankow Tauben schon nicht vertreiben kann, so wird nun umso gründlicher gespült: An zwei Tauben-Hotspots ist das neue Spezialfahrzeug der BSR im Einsatz.

Berlin. Die Tauben und ihre Hinterlassenschaften – sie sind nicht mehr wegzudenken an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Weil der Schwarm mit etwa 100 Tieren am Viadukt der U-Bahnlinie 2 den teuer sanierten Fußweg unter dem Bahndenkmal ständig verdreckt, rüstet das Bezirksamt Pankow nun auf. Ein neues „Taubenkot-Mobil“ der BSR wird das Pflaster schneller spülen, als es Reinigungskräfte von Hand je könnten, meldet nun Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) zur technischen Lösung für die Vogel-Plage.

Wie berichtet, hatten Pankow und andere Bezirke versucht, Tauben vom Berliner Senat als Schädlinge einzustufen zu lassen, um die Ausbreitung der Tiere mit strikten Gegenmaßnahmen zu stoppen. Weil dies nicht gelang, prüft man für die Schönhauser Allee neue Strategien. Sogar das Ausbringen von Verhütungsmitteln gehört zu den Vorschlägen, die sich Fachabteilungen aus Barcelona abgeschaut haben. Hier dürfen Touristen Tauben mit speziell präpariertem Futter versorgen, das die Fortpflanzung der Vögel hemmt. Noch kam der Bezirk Pankow über eine Ideenfindung aber nicht hinaus.

Verhütung für Tauben ist in Pankow noch im Prüfungsstadium

Ätzende Hinterlassenschaften: Das teuer sanierte Viadukt der Hochbahn in Prenzlauer Berg wird von Taubenkot zerfressen.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Tatkraft beweisen will man nun da, wo der Bürger es sieht: beim Putzen. Wie das Taubenkot-Mobil für Prenzlauer Berg funktioniert? Stadträtin Anders-Granitzki erklärt es so: „Dabei wird der Taubenkot mit einem umgerüsteten Kehrichtsammelfahrzeug auf die Fahrbahn gespült und dort von einer Fahrbahnkehrmaschine maschinell aufgenommen.“ Zwei Maschinen – und der Mist ist Weg.

Nicht jedermann darf derart zur Dreckbeseitigung ins Feld ziehen, heißt es weiter. BSR-Mitarbeiter werden für diese Tätigkeit vorher speziell betriebsärztlich untersucht, arbeitsschutztechnisch unterwiesen und mit entsprechender Arbeitsschutzkleidung ausgestattet. Dazu gehören Ganzkörpervollschutz, Schutzbrille und Atemschutz.

BSR unterstützt Reinigungsprojekte an zwei Pankower Tauben-Hotspots

An zwei Orten wird man Reinigungskolonnen in dieser schweren Montur antreffen können: Zum einen unter der Hochbahn im Bereich der Schönhauser Allee, zum anderen am Bahnhof Pankow. Sämtliche Kosten an diesem Berliner Taubendreck-Sonder-Projekt trägt die BSR.

