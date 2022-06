Prater Biergarten: Pankow will heftigen Rechtsstreit schlichten lassen

Berlin. Es herrscht wieder einmal Frühling im unsanierten Prater. Wieder fließt der Gerstensaft in einer Selbstverständlichkeit, als ob um Berlins ältesten Biergarten kein erbitterter Rechtsstreit toben würde. Es gibt im Juni 2022 nichts, was auf die Sanierung der 1837 gegründeten Prater-Freifläche an der Kastanienallee schließen lässt. Die knorrigen Bäume blieben von Kettensägen verschont, die Versorgungsleitungen im Boden warten auf ihren Austausch. Und die Gäste des populären Freizeitorts in Prenzlauer Berg prosten sich munter zu, bekommen von der Hängepartie nichts mit.

Alle Versuche einer denkmalgerechten Modernisierung sind am Konflikt zwischen dem Bezirksamt Pankow als Eigentümerin des Areals und Pächterin Dagmar Hillig gescheitert. Seit dem geplatzten Baustart 2020 lief eine ganze Serie von Verfahren vor Gericht. Mehrfach feierte Hillig, die einen Ruin ihres Biergartenbetriebs durch den weitreichenden Umbau des Pratergartens befürchtet, einen Triumph, wehrte die Umrüstung des Gartens auf den Stand der DDR-Moderne der 1950er Jahre erfolgreich ab.

Pankow vereinbart Schweige-Gelübde für Mediation mit der Prater-Betreiberin

Nun die Kehrtwende: Nicht mehr die Richter sollen sagen, wo es im Biergarten lang gehen kann – sondern professionelle Schlichter. „Derzeit wird ein Mediationsverfahren durchgeführt, über dessen Inhalt zwischen den Parteien Verschwiegenheit vereinbart wurde“, lässt Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) auf Morgenpost-Anfrage mitteilen.

Normalbetrieb trotz Rechtsstreit: Im historischen Pratergarten in Prenzlauer Berg scheinen Corona-Einschränkungen und Gerichtsprozesse vergessen. Doch im zweiten Punkt trügt der Schein.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

So viel lässt sich trotz Schweige-Gelübde aber sagen: Ziel des Schlichtungsverfahrens soll es sein, sich mit der wehrhaften Pächterin Hillig auf einen schnellen Fahrplan zur Sanierung des Pratergartens zu einigen, damit der 185 Jahre alte Prater als Ganzes in die Zukunft startet. Zur Ganzheit des Areals gehört aber neben dem Garten im Hofbereich auch das Prater-Kulturhaus mit Theater und Galerie direkt an der Stirnseite des Altbau-Blocks an der Kastanienallee.

Theater im Prater-Kulturhauses soll mit zwei Jahren Verzug eröffnen

Hier laufen die Sanierungsarbeiten unter strengem Denkmalschutz schon seit 2019. Aber wer die nun von Bau-Planen befreite Gebäudefront sieht und eine schnelle Eröffnung vermutet, irrt. Die Berliner Volksbühne als Betreiberin des Prater-Theaters wird sich noch Monate bis zum Betriebsstart gedulden müssen. „Das Bauvorhaben Prater-Kulturhaus soll zum Jahresende abgeschlossen und das Theater an die Volksbühne zur Nutzung übergeben werden“, nennt Pankows Bürgermeister Benn den aktuellen Plan.

Links das Bier, rechts die Bagger: Im Pankower Prater beschränkt sich die Sanierung ausschließlich auf das Kulturhaus – Bauarbeiten im Biergarten sind gerichtlich gestoppt.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Zur Erinnerung: Ursprünglich war eine Ende der Kulturhaus-Sanierung für 2020 geplant. Als aber die Corona-Krise hereinbrach und plötzlich Baustoff-Knappheit herrschte, meldete der damalige Pankower Immobilienstadtrat Torsten Kühne (CDU) eine Verzögerung der Arbeiten wegen gestörter globaler Lieferketten. 2021 eröffnete die Galerie im Kulturhaus unter dem Titel „Prater digital“ in einer Online-Version. In der Hoffnung, wenige Monate später auch analog zu starten.

Im Rosenkrieg des Bezirksamts Pankow geht es um Millionen-Summen

Jetzt hängt das fast beendete Kulturhaus-Projekt fest. Und laut einem Kenner der Baustelle liegt das auch an der nie begonnenen Sanierung des Pratergartens hinter dem Gebäude. Der Denkmal-Experte, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, weist auf einen Zusammenhang beider Projekte hin. Das Kulturhaus brauche laut aktueller Vorgaben im Land Berlin eine Vorrichtung zum Versickern von Regenwasser auf dem Biergartengelände. Dort wehrt aber die Pächterin jegliche Arbeiten auf dem von ihr bewirtschafteten Boden ab. So besitzt der Rosenkrieg zwischen dem Bezirk und Pächterin Hillig eine Dimension, bei der Millionen-Summen für beide Denkmal-Projekte auf dem Spiel stehen. Und die Kosten steigen mit jedem Monat, wo im Pratergarten nicht gebaut wird.

Der neuen Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost

Eine architektonische Perle für Prenzlauer Berg: Die denkmalgerechte Rekonstruktion des historischen Torbogens für das Prater-Gelände gilt als wichtigstes Detail bei der Sanierung des Kulturhauses. Ab Ende des Jahres soll man hier das Areal betreten können. Soeben wurde das noch unfertige Tor enthüllt.

Foto: Thomas Schubert

„Die Baustoffpreise werden ständig höher“, warnt der Denkmal-Experte vor einer Spirale von Bauverzögerungen und Verteuerung. Weil die öffentliche Hand auch die Prozesskosten im Rechtsstreit mit Hillig tragen könnte, hatten mehrere Fraktionen der Pankower Bezirksverordnetenversammlung schon 2021 eine Schlichtung des Streits durch ein Mediationsverfahren beantragt. Vergeblich. Im Pankower Bezirksamt glaubte man an eine Durchsetzung der Bauarbeiten per Gerichtsurteil, ließ sich von Niederlagen in den ersten Prozessen kaum beirren. Hohe Entschädigungsforderungen der Pächterin für die Zeit der baubedingten Biergarten-Schließung hielten die Fachabteilungen und politischen Spitzen im Bezirk für überzogen.

Grüne, CDU und FDP in Pankow wollten hohe Kosten schon früher abwenden

Nun, ein Jahr später, ist die zunächst abgelehnte Streitschlichtung doch gestartet. Mit Zustimmung der Grünen und der CDU, die eine Mediation lange gefordert hatten. „Ich bin froh, dass sich der Bezirk endlich auf ein Mediationsverfahren eingelassen hat und auch die Kommunikation mit der Pächterin deutlich verbessert wurde. Wir haben das schon vor über einem Jahr gemeinsam mit der CDU gefordert. Mieter, auch Gewerbemieterinnen, müssen fair behandelt werden. Das heißt auch, dass Baumaßnahmen zeitig angekündigt werden müssen und Schilder nicht einfach abmontiert werden dürfen. Wir freuen uns, dass der Bezirk sich daran nun hält“, sagt Grünen-Fraktionschefin Hannah Wettig zum Umdenken im Bezirk.

Auch die CDU-Fraktionsvorsitzende Denise Bittner sieht sich bestätigt, erklärt die Abwendung von Haushaltsrisiken für den Bezirk und die schnelle Umsetzung der Baumaßnahmen zum Ziel. „Nun sind leider viele Monate ins Land gegangen, in denen die Preise für Material und Arbeiten gestiegen sind. Die Investitionssumme dürfte also deutlich höher sein“, fürchtet Bittner.

Bezirk Pankow baut abgerissenes Metallschild des Pratergartens wieder auf

In die schwarz-grüne Phalanx stimmt auch die Pankower FDP mit ein, wo Fraktionschef Thomas Enge sagt: „Im Rückblick erkennt man, wie teuer uns jetzt die verschleppten Baumaßnahmen durch fehlende Einigung bereits im letzten Jahr zu stehen kommen: Preissteigerungen im Bau von 50 Prozent und mehr im Vergleich zur ursprünglichen Planung hören wir letzter Zeit regelmäßig aus den Berichten des Bezirksamts.“

Nach einer gerichtlichen Niederlage musste das Bezirksamt Pankow die beseitigte Prater-Reklametafel an der Kastanienallee wieder aufbauen. Zunächst in Form eines Provisoriums aus Holz.

Foto: Thomas Schubert

Pächterin Dagmar Hillig selbst schweigt zu den Details der Mediation, bestätigt aber, dass es auf diese Weise eine Einigung geben soll. „Es ist richtig: Wir sind mit dem Bezirk Pankow in einem Mediationsverfahren beim Kammergericht, über das beide Seiten Vertraulichkeit vereinbart haben“ sagt Hillig der Morgenpost. Und merkt an, dass ihr Betrieb diesen Versuch der Streitbeilegung schon in erster Instanz vor dem Berliner Landgericht angestrebt hatte. Als Zeichen der Versöhnung mit dem unterlegenen Bezirk nach seiner empfindlichen Niederlage.

Plötzlich wieder da: Seit wenigen Tagen darf der Prater wieder mit einem Metallschild für sich werben, was der Bezirk Pankow 2021 abreißen ließ – voreilig, wie ein Gericht befand.

Foto: Thomas Schubert

Fortschritte sieht man jetzt an einem kuriosen Detail. Seit einigen Tagen ragt am Tor des Pratergartens wieder ein markantes Metall-Schild mit dem Logo des Betriebs auf. Eine Reklame, die das Bezirksamt Pankow 2021 abgerissen hatte, weil es nicht den Denkmalvorgaben entsprach. Widerrechtlich, wie ein Gericht befand. Gleich nach der Pleite im Prozess musste der Bezirk das Schild rekonstruieren. In Form eines Provisoriums aus Holz. Und jetzt ist das 2021 gekappte Original-Logo auf Metall wieder installiert. Vielleicht ein Zeichen für die Kompromissfindung im Rosenkrieg um den ältesten Biergarten Berlins.

