Großer Abarbeitungsstau bei der Beseitigung von Schrottfahrrädern in Pankow. Der Verkehrsausschuss fordert nun eine nachhaltige Lösung.

2020 und 2021 wurde in Pankow lediglich ein Fünftel der Schrottfahrräder zur Beseitigung gemeldet. (Symbolbild).

Einsammeln von Fahrradleichen Wie Pankow lästige Schrottfahrräder entfernen will

Berlin. Längst hat der rostige Rahmen seinen Glanz verloren, das übrig gebliebene Hinterrad liegt gekrümmt am Boden und der Sattel ist überzogen mit einer grünen Staubschicht. Der traurige Anblick von Schrottfahrrädern ist keine Seltenheit in Pankow und ein Ärgernis für Fahrradbesitzerinnen und -besitzer, die ihr eigenes Rad nicht an Anlehnbügeln abstellen können, weil eine Fahrradleiche den Platz wegnimmt.

Bisher nur ein Fünftel der Schrottfahrräder zur Beseitigung freigegeben

In den Jahren 2020 und 2021 wurden vom Bezirksamt 1724 Schrottfahrräder identifiziert, wie aus einer Kleinen Anfrage des Bezirksverordneten Oliver Simon (FDP) hervorgeht. Davon seien jedoch lediglich 363 an die für die Beseitigung der Räder zuständigen Vereine „Chance – Verein für Bildung, Integration und Soziales e. V.“ und„SteRaBe – Stern–Radio Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft für Arbeitnehmer mbH“ gemeldet worden, teilt das Bezirksamt für Ordnung und Öffentlicher Raum mit.

„Wir haben keine Kenntnis über den Verbleib der nicht beseitigten Schrottfahrräder“, räumt Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) ein. Gleichzeitig betont sie, dass die Aufräumquote durch die beiden Vereine bereits gesteigert worden sei: „Vor der Zusammenarbeit wurden die Schrottfahrräder in gemeinsamen Aktionen des Ordnungsamtes mir der Polizei und der BSR beseitigt. Die dort beseitigten Mengen waren geringer.“

Vergessen oder nicht mehr gebraucht: Pankow ist übersäht mit Schrottfahrrädern. (Archivbild)

Dennoch nicht genug, wie die Mitglieder des Verkehrsausschusses am Dienstag befanden. Mit großer Mehrheit stimmten sie einem CDU-Antrag zu, der vorsieht, die Kapazitäten der beauftragten Vereine zu überprüfen und im Falle eines Abarbeitungsstaus dem Projekt „GOOD BIKES“ der Goldnetz gGmbH/e. V. beizutreten. Auf diese Weise sollen mehr Schrotträder aus dem öffentlichen Raum entfernt und für die weitere Nutzung ertüchtigt werden.

Räder werden teilweise erst nach acht Wochen beseitigt

Das Projekt ist bereits in Mitte aktiv und hat dort gute Erfahrung gesammelt. „Wir sind gut im Fluss, machen ein bis zwei Touren die Woche, bei denen wir die Schrottfahrräder einsammeln“, berichtet Geschäftsstellenleiterin Andrea Krebs. „Wir haben vier Mitarbeiter, die sich ausschließlich darum kümmern.“

Vorgegangen werde wie folgt: Bürger meldeten ein mutmaßlich herrenloses Fahrrad über eine App an das Ordnungsamt, das dieses aufsucht und bewertet. Sollte das Rad augenscheinlich noch gut erhalten sein und nicht sicher sein, ob es jemanden gehört, werde eine Banderole an das Velo geklebt. Wenn die Kennzeichnung nach vier Wochen weiterhin vorhanden ist, dauere es weitere vier Wochen bis die Mitarbeitenden von Good Bike das Rad mit einem Winkelschleifer entfernen können. „Es kann ja sein, dass der Besitzer sechs Wochen im Urlaub ist“, begründet Krebs das langwierige Verfahren.

Offensichtliche Schrotträder würden hingegen bereits nach drei Wochen beseitigt und zum Teil für den weiteren Gebrauch repariert. „Im letzten Jahr haben wir 900 Fahrräder in Mitte eingesammelt, davon wurden 100 repariert.“ Die ertüchtigten Fahrräder werden schließlich kostenlos an gemeinnützige Einrichtungen, wie der AWO oder Berliner Tafel gegeben.

Bald schon könnte diese Recycling-Lösung auch in Pankow angewendet werden, zusätzlich zu den weiteren Beseitigungsmaßnahmen über das Senatsprogramm „Saubere Stadt“, die das Bezirksamt seinerseits angekündigt hat. „Durch die zukünftig zu erwartenden geringen Kontrollaufgaben des Ordnungsamtes im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz sind gezielt Entfernungen von Schrottfahrrädern an Schwerpunkten im Bezirk für das Jahr 2022 angedacht“, so Anders-Granitzki.

