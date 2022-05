Endspiel um Pankower Thälmannpark: Auch Korruption ein Thema

Im Streit um 500 Wohnungen an der Greifswalder Straße in Pankow wird mit harten Bandagen gekämpft.

Die Investorenpläne von Christian Gérôme sehen weitere Wohntürme am Thälmannpark in Prenzlauer Berg vor. Gegen die Pläne wird erbittert gekämpft.

Berlin. Zweiter und womöglich letzter Versuch von SPD und Linke in Pankow, die Zukunft des ehemaligen Güterbahnhofs Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg nicht in die Hände des Investors Christian Gérôme zu geben: In der heutigen Sondersitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow wird erneut darüber diskutiert, ob eine Veränderungssperre für das Gelände verlängert wird, die bisher verhindert hat, dass Gérôme seine Baupläne für rund 500 neue Wohnungen verwirklichen konnte. Das Bezirksamt Pankow will aber neue Schulplätze schaffen und sieht die Planung eines Gymnasiums durch Gérômes Projekt akut bedroht.

Strafanzeige im Pankower Grundstücksstreit bleibt ohne Folgen

Im Vorfeld der Abstimmung erfuhr die Berliner Morgenpost, dass gegen Fraktionsmitglieder von Grünen, CDU und AfD sowie gegen Christian Gérôme Strafanzeige wegen des Verdachts auf Korruption gestellt wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin bestätigte das. Gegenstand der Anschuldigungen waren angebliche Absprachen der drei Fraktionen, um eine Absprache im Zusammenhang der Veränderungssperre zu verhindern.

„Es liegt der Verdacht nahe, dass der Eigentümer des Grundstücks auf die Entscheidung Einfluss genommen haben könnte und bestimmte Mitglieder der BVV in entscheidenden Positionen möglicherweise finanziell profitieren“, heißt es in einem anonymen Schreiben, das der Morgenpost vorliegt.

„Nur Mutmaßungen“: Zentralstelle Korruptionsbekämpfung stellt Ermittlungen ein

Diese Anschuldigen reichen laut Oberstaatsanwalt Björn Kelpin von der Zentralstelle Korruptionsbekämpfung allerdings nicht aus – weshalb die Ermittlungen sofort eingestellt wurden. „In der Strafanzeige handelt es sich nur um Mutmaßungen. Es gibt keine Anhaltspunkte von Vorteilen jedweder Art für die beschuldigten Personen“, so Kelpin. Dass die Anzeige auch noch anonym gestellt wurde, erhärte zusätzlich den Verdacht, dass es sich um einen Versuch handele, politisch Einfluss zu nehmen. Daran zeigt sich, mit welch harten Bandagen um das Baugrundstück in Pankow gekämpft wird.

In der BVV vor zwei Wochen hatten Grüne, CDU, FDP und AfD überraschend gegen die Verlängerung gestimmt, obwohl sich die ersten drei der vier genannten Parteien im vorherigen Bauausschuss dem Votum enthalten hatten. Ihr Abstimmungsverhalten hatte nicht nur die Einberufung der Sonder-BVV zur Folge, sondern auch Korruptionsvorwürfe gegen Fraktionsmitglieder von Grünen, CDU, AfD sowie gegen den Investor Gérôme.

Thälmannpark in Pankow: Investor will Wohnungs- und Schulneubau verbinden

„Die Bedeutung, welche diese Abstimmung für unseren Bezirk und darüber hinaus hat, ist immens“, heißt es aus der Linksfraktion Pankow. „Es geht sowohl um die städtebauliche Entwicklung einer der letzten großen innenstädtischen Freiflächen und deren Sicherung für einen dringend benötigten Schulstandort, als auch um das Königsrecht der BVV – die Bebauungsplanung als Instrument der Stadtplanung.“ Sie ruft daher dazu auf, für die Verlängerung der Veränderungssperre zu stimmen, um eine bessere Verhandlungsposition gegenüber Christian Gérôme zu bewahren.

Dieser wiederum hat bereits bekannt gegeben, dass er Wohnungs- und Schulneubau in Einklang bringen möchte – mit einem flächensparenden Bau. Mit einem Architekten-Team sei er bereits dabei, den Bauentwurf anzupassen. „Diese aktualisierten Pläne berücksichtigen die veränderte Situation bezüglich der vom Bezirk neu geplanten Oberschule mit Sportflächen ebenso, wie den vom Senat vorgegebenen flächensparenden Wohnungsneubau in diesem Gebiet – unter Berücksichtigung des maximalen Erhalts von Grünflächen im Thälmann Park.“ Dazu werde jedoch Zeit benötigt.

Wohnungsbau für Prenzlauer Berg: Landesgrüne schalten sich in Debatte ein

Er möchte mit dem Bezirk in Verhandlungen treten. Sollten Politik und Bezirksverwaltung mit den neuen Entwürfen seiner Architekten einverstanden sein, wäre er bereit, seinen bereits eingereichten Bauantrag zu überdenken: „Dafür würde ich auf die Ausübung meines Rechtes einen neuen Bauantrag ab Ablauf der Veränderungssperre im Juni 2022 zu stellen einseitig bis zum 1. September 2022 verzichten, um eine Lösung im Interesse der Familien und Wohnungssuchenden in Pankow zu finden.“

Die Ideen Gérômes stoßen bei den Pankower Grünen auf Zustimmung. So fordert Hannah Wettig, Vorsitzende der Grünen-Fraktion in der BVV Pankow, den auch von Gérôme mitgetragenen Flächentausch zwischen Bezirk und Investor. Sie wirft SPD und Linken vor, die Verhandlungen seit Jahren zu blockieren und sieht die derzeitige Beschlussvorlage kritisch: „Jetzt sind in der aktuellen Beschlussvorlage des Bezirksamts die Wohnungen sogar ganz gestrichen worden. Das können wir nicht mittragen.“ Sollte der Bezirk nicht zu Verhandlungen bereit sein, bestehe die Gefahr, „dass der Eigentümer irgendwann einfach das baut, was er gesetzlich darf – das wäre für alle Seiten schlecht.“

Pankows FDP erhofft sich „Leuchtturm für Pankow“

Rückenwind für diese Position erhalten die Grünen Pankow nun von der Landesebene: Andreas Otto, Sprecher für Baupolitik in der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, meint, dass sich Schulbau und Wohnungen sehr wohl kombinieren lassen würden. „Vier Etagen Schule, drei Etagen Wohnungen obendrauf. Fertig.“ Die Erschließung der Wohnungen müsse dabei unabhängig von der Schule sein. „So ein Projekt erfordert etwas Phantasie, kluge Architektinnen und zuallererst den Willen zur Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk und dem Investor.“

Auch für die FDP in Pankow ist die Sachlage klar: „Eine Kombination aus bezahlbaren Miet- und Eigentumswohnungen sowie Gewerbe samt Kiezgarage und Oberschule in bester Innenstadtlage ist möglich und wäre ein Leuchtturm für Pankow“, erklärt FDP-Bezirksverordneter Thomas Enge.

