Ukraine-Krieg überschattet Tag des Sieges in Pankow

Am 8. Mai wollen Bezirksvertreter Kränze an Sowjet-Ehrenmalen ablegen. Und tadeln den „verbrecherischen Angriffskrieg in der Ukraine“.

2021 legte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Gedenken an den deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am sowjetischen Ehrenmal Schönholzer Heide einen Kranz nieder. Diesmal wird die Ehrung schwieriger.

Berlin. Es wird eine Gratwanderung zwischen zwei Kriegen: Zum Tag des Sieges am 8. Mai werden Pankows Bürgermeister Sören Benn (Linke) und Bezirksverordneten-Vorsteher Oliver Jütting (Grüne) Kränze an lokalen Gedenkorten für die russischen Opfer des Zweiten Weltkriegs ablegen. Zugleich distanzieren sie sich bei der Ankündigung der Ehrungen vom aktuellen Feldzug Russlands gegen die Ukraine: „Dieser verbrecherische Angriffskrieg Russlands gleicht einer Verhöhnung der Opfer, die an die unbedingte Pflicht zum Frieden gemahnen, die für den Sieg über die Tyrannei und die Befreiung vom Joch der faschistischen Diktatur gestorben sind“, teilten Benn und Jütting am Donnerstag mit. Sie unterscheiden also zwischen dem Verdienst russischer Soldaten bei der Befreiung Berlins vor 77 Jahren und den Ereignissen bei der Invasion im bisherigen Bruderstaat Russlands, der Ukraine.

Tag des Sieges: Bezirk Pankow bricht Zusammenarbeit mit der russischen Botschaft ab

Die Kranzniederlegungen am 8. Mai geschehen in diesem Jahr unabhängig von der russischen Botschaft, mit der man im Bezirksamt Pankow nun keine Partnerschaft mehr pflegen will. „Die traditionelle Kooperation und Abstimmung der Kranzniederlegung am Ehrenmal in Schönholz mit der russischen Botschaft ist dem Bezirksamt angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine unmöglich“, heißt es.

Um 11.30 Uhr gibt es zum Tag des Sieges am Mahnmal des polnischen Soldaten im Volkspark Friedrichshain an der Margarete-Sommer-Straße ein gemeinsames Treffen mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Es folgen Kranzniederlegungen um 12 Uhr am Gedenkstein Ostseeplatz / Rondell in Prenzlauer Berg und um 13 Uhr am Sowjetischen Ehrenmal in der Schönholzer Heide. Außerdem findet am sowjetischen Ehrenmal in Buch im Schlosspark nahe der Wiltbergstraße von 10-16 Uhr eine Gedenkveranstaltung zivilgesellschaftlicher Initiativen statt – mit Redebeiträgen ab 10.30 und ab 14 Uhr. Bürger sind laut Bezirksamt Pankow eingeladen, sich am stillen Gedenken zu beteiligen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Nachrichten aus Pankow lesen Sie hier