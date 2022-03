Pankow: Mann mit Kippa in Hostel attackiert

Laut Polizei soll ein Brite in einem Hostel in Prenzlauer Berg mehrfach geschlagen worden sein. Der Staatsschutz ermittelt.

Berlin. Nach dem Angriff auf einen Briten in einem Hostel in Prenzlauer Berg ermittelt der Staatsschutz. Wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab, soll der 32 Jahre alte Mann, der eine Kippa trug, am Morgen gegen 6.15 Uhr auf dem Flur des Gästehauses an der Storkower Straße von einem 24-Jährigen angegriffen worden sein, der die syrische Staatsangehörigkeit besitzt.

Als die die Kopfbedeckung zu Boden fiel, soll der Angreifer auf dieses Zeichen für den jüdischen Glauben mit Füßen getreten haben. Laut Schilderungen der Polizei soll er den Briten außerdem aufgefordert haben, die Worte „Say free Palestine“ („Befreit Palästina“) zu rufen. Daraufhin soll der Angreifer dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Dieser Vorfall wurde laut Polizei von ein Zeuge bestätigt, hieß es in dem Bericht zu dem Vorfall.

Ein Atemalkoholtest bei dem Angreifer ergab demnach einen Wert von 1,2 Promille. Weil der Tatverdächtige bei Eintreffen der Polizei nur eine abgelaufene Aufenthaltserlaubnis vorweisen konnte, wurde die Identität auf einer Wache festgestellt. Dabei wurden dem Mann die ungültigen Papiere entzogen – er muss sich nun bei der Ausländerbehörde melden.

Trotz Schmerzen am Kopf lehnte der attackierte Brite eine ärztliche Behandlung ab.

