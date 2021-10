Alte Schäferei: Pankow plant 3200 neue Wohnungen

Heute Agrarbrache, nun ein mögliches Zuhause für Tausende Berliner: Die "Alte Schäferei" an der Schönerlinder Straße in Pankow erstreckt sich über 140 Hektar.

Berlin. Wo einst Nutzvieh graste, stehen die Zeichen auf Neubau im großen Stil: An der „Altern Schäferei“ in Französisch Buchholz könnten rund 3200 Wohnungen entstehen. Und das ist nur die mittlere von drei Varianten, die in der neuen Rahmenplanung des Bezirksamts Pankow enthalten sind.

Noch ist die Zahl 3200 nur eine abstrakte Größe in einer Tabellenspalte. Aber in Pankow weiß man, wie schnell aus einer Rahmenplanung eine konkrete Bauabsicht werden kann. In dem Gebiet sind bereits einige der größten Wohnungsbauprojekte Berlins in Arbeit. Der Blankenburger Süden (etwa 5500 Haushalte) oder Karow Süd (3000 Einheiten) liegen nur drei Kilometer Luftlinie entfernt. Und damit sind die Möglichkeiten noch nicht erschöpft.

„Alte Schäferei“ in Pankow: Baublöcke sollen durch Grünzüge aufgelockert werden

Wie stellt sich das Bezirksamt Pankow also die Entwicklung der Alten Schäferei, einer Agrarfläche zwischen der Autobahn A114 und dem heutigen Siedlungsrand von Buchholz vor? Erste Skizzen der Planungsbüros in der letzten Sitzung des Pankower Bauausschusses der Legislatur zeigen Baublöcke östlich der Schönerlinder Straße mit 1500 bis 2000 Wohnungen im Kerngebiet der Schäferei und weiteren Siedlungen im Umkreis, die durch Grünzüge aufgelockert sind. Und durchquert werden von einer neuen Straßenbahnstrecke.

Deren Endhaltepunkt laut der Skizzen: Das geplante Null-Emissionen-Gewerbegebiet „Buchholz Nord“ auf der östlichen Seite der Autobahn. Dieses Großprojekt ist bereits beschlossen und liegt in den Händen der Gesellschaft Wista, die schon den Technologiepark Adlershof erfolgreich entwickelt hat und nun die Planung für das 190 Hektar große Gewerbeareal im Norden Pankows vorantreibt – mit einem möglichen Baubeginn ab 2025. Nun also könnte diese Entwicklung den Impuls setzen für die Besiedlung der benachbarten Alten Schäferei.

Beteiligungsverfahren für die Anwohner sollen folgen

„Es gibt enormen Druck, dass hier etwas entstehen soll“, beschreibt Klaus Risken, der Leiter des Pankower Stadtentwicklungsamts, eine hohe Nachfrage bei Privatinvestoren. Um die Interessen des Landes Berlin zu wahren, kaufen bereits landeseigene Wohnungsbaugesellschaften Flächen auf. Und der Bezirk Pankow will die Gemengelage rechtzeitig ordnen – auch wenn eine Bebauung noch viele Jahre in der Zukunft liegen kann. Deshalb ließ Riskens Stadtentwicklungsamt mit mehreren Planungsbüros die Rahmenplanung erstellen. Weitere Beteiligungsverfahren für die Anwohner, wahrscheinlich mit geführten Spaziergängen im neuen Potenzialgebiet, werden bald folgen.

Ob tatsächlich 3200 Wohnungen, eine Schule und neue Grünanlagen entstehen werden, müssen Pankows Bezirksverordnete beschließen. „Wir brauchen ein Votum, um zu bestimmen, ob das ein Projekt werden soll“, erklärte Risken in der letzten Sitzung des Bauausschusses in alter Besetzung.

Diskussion dreht sich um die Schwierigkeiten bei der Schienenanbindung

Dort drehte sich die Diskussion – wie so oft bei der Planung neuer Quartiere in Pankow – um die Schwierigkeiten bei der Schienenanbindung. Aus Sicht des Linken-Verkehrsexperten Wolfram Kemp muss der Bezirk dafür sorgen, dass die neue Straßenbahn-Trasse, die wohl vom jetzigen Streckenast der BVG-Linie 50 in Buchholz abzweigen wird, zweigleisig verläuft, am besten auf einem eigenen Bett neben der Straße. Entscheidend werde es außerdem sein, den zusätzlichen Autoverkehr aus dem alten Ortskern von Französisch Buchholz herauszuhalten.

Noch wichtiger als die neue Tram-Strecke für die Alte Schäferei: Der geplante Bau der zwei neuen S-Bahnhöfe Schönerlinder Straße und Bucher Straße am heutigen Streckenarm der Bahn zwischen Karow und Birkenwerder. Diese Maßnahme dient vor allem der Anbindung des künftigen Gewerbegebiets Buchholz Nord, kann aber ebenso gut zu einem Wohnviertel an der Alten Schäferei passen.