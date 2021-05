Pankow: Adlershof-Paten planen Berlins größtes Gewerbegebiet

Berlin. Ein Acker im Norden von Pankow soll wertvolle Früchte tragen. Und die Hoffnung ruhen dabei auf dem Adlershof-Effekt. So ließe sich ein Schritt beschreiben, der Berlin zum größten Gewerbegebiet der Zukunft verhelfen wird – seinen Name kennen bisher nur Eingeweihte: Buchholz Nord. Begangen hat diesen Schritt am Dienstagabend die rot-rot-grüne Zählgemeinschaft im Bezirk. Indem sie den Beschluss fasste, das riesige, 190 Hektar große Areal in die Hände der Wista zu legen, also jener Entwicklungsgesellschaft, die in Adlershof ein Technologiezentrum erschuf, das den Namen seiner Örtlichkeit auch jenseits von Berlin einen Begriff werden ließ.

Wista soll Pankows Gewerbegebiet der Zukunft eröffnen

Geling das auch mit Buchholz Nord? Dank dem erfolgreichen Antrag in einer Doppelsitzung der Pankower Ausschüsse für Wirtschaft und Stadtentwicklung ist nun aus Sicht der Fachpolitiker das größte Risiko beseitigt: die Zuständigkeit des eigenen Bezirksamts. Geschwächt von Personalmangel und beansprucht durch etliche Großprojekte mit berlinweiter Bedeutung sieht man im Rathaus Pankow keine Chance, auch noch ein innovatives Null-Emissionen-Gewerbequartier zu begleiten. „Unser Stadtplanungsamt hat uns mitgeteilt, es das nicht schafft“, bat Wirtschaftsstadträtin Rona Tietje (SPD) um eine Befreiung von der Last. Man müsse allein für Buchholz Nord zwei neue Posten schaffen.

Dann sollen es lieber gleich die Experten der Wista und der Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen übernehmen. Mit dem Ziel, die Gewerbeflächen auf dem heutigen Feld zwischen Bucher und Schönerlinder Straße und Autobahn A10 ab 2026 zu vermarkten. „In Regie des Bezirks hätten wir Angst, dass es zehn bis 20 Jahre dauert“, nannte Tietje die Alternative.

Buchholz Nord liegt 30 Minuten von der Tesla Gigafactory entfernt

Nun nimmt Buchholz Nord mit dem Votum der Pankower Bezirksverordneten also den kurzen Weg ans Ziel. Aber wer siedelt sich an diesem Zukunftsstandort überhaupt an? Nadia Holbe, die Leiterin der Wirtschaftsförderung, rechnet mit Vertretern der „Light Industry“, Metallbauern, Holzverarbeitung, Werkstatt und Logistik. Immer wieder fällt auch der Name Tesla. Denn Buchholz Nord liegt dank Anschluss an die Autobahn A10 nur 30 Minuten von der Gigafactory in Grünheide entfernt.

Aber es geht keineswegs nur um einen Weltkonzern, sondern um viele kleine oder mittelständische Betriebe, für die es in Berlin zu eng wird. „Wir haben fast täglich Anfragen von Unternehmen, die sich erweitern wollen oder umziehen müssen“, verweist Holbe auf den Druck und die Verdrängung innerhalb Berlins. Denn freie Flächen in heutigen Gewerbegebieten werden zusehens teurer und knapper. Reinickendorfer Industriebetriebe auf Expansionskurs weichen zum Beispiel seit längerem nach Brandenburg aus. Auch wenn die Anfahrt länger wird.

Pankow will unverträgliches Gewerbe aus der Innenstadt abziehen

Tatsächlich sorgen Konflikte auch mit Schwerlastverkehr und intensiven Gerüchen dafür, dass im Norden Berlins Wohnungsbau und Belange der Wirtschaft in Widerspruch treten. In Pankow scheitert das Projekt Wilhelmsruher Tor mit 400 Wohnungen an einem Gutachten, das auf ungesunde Wohnverhältnisse durch Ausdünstungen des Industriegebiets Flottenstraße schließen lässt. Und Rosenthaler leiden unter Schwerlastverkehr über Kopfsteinpflasterstraßen in Richtung Autobahn.

Auch deshalb wird der Gleisanschluss für das Zukunftsgebiet Buchholz Nord besonders wichtig sein, meint Wolfram Kempe, der Verkehrsexperte der Pankower Linksfraktion: „Wir brauchen hier nicht nur S-Bahnhöfe, sondern vor allem eine Anbindung für den Güterverkehr“.

Dass man in Pankow die Eröffnung von Buchholz Nord ab 2026 skeptisch verfolgen wird, liegt nicht nur an solchen offenen Fragen, sondern an den unguten Vorerfahrungen. Eben diese Fläche war schon einmal als Standort für ein BMW-Werk reserviert. Dann aber blieb das vielversprechende Feld 20 Jahre grün.