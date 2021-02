Corona-Impfzentrum im Pankower Velodrom eröffnet

Die Radsport-Anlage an der Landsberger Allee ist das fünfte Berliner Impfzentrum. Im Velodrom wird das Moderna-Vakzin verabreicht.

In Deutschland haben die Impfungen mit dem britischen Vakzin des Anbieters AstraZeneca begonnen. Doch momentan breitet sich Skepsis aus, da der Impfstoff anscheinend stärkere Nebenwirkungen hat, als vorher angenommen. In Niedersachsen melden sich 50% des geimpften Personals nach der ersten Impfung krank. Im Saarland kommt gut die Hälfte aller angemeldeten gar nicht erst zum Impftermin.

Berlin. Wo in gewöhnlichen Zeiten Radsportler ihre Runden drehen startet das neueste Berliner Impfzentrum: Im Velodrom an der Landsberger Allee im Südosten des Bezirks Pankow bekommen eingeladene Berliner ab sofort das Corona-Vakzin des amerikanischen Herstellers Moderna verabreicht. Zunächst ist die Einrichtung der Johanniter Unfallhilfe täglich von 9 bis 14 Uhr geöffnet – mehr gibt die aktuelle Versorgung mit Impfstoffen noch nicht her.

Einer der ersten Besucher am Eingang im Untergeschoss der Sportanlage ist Gert W. aus Lichtenberg (83). Ohne Probleme sei die Anmeldung gelungen, sagt seine Frau Heidi. „Ein Anruf – und es war alles klar“, lobt sie die unkomplizierte Vorbereitung. Ob er zufrieden sei, den hochwirksamen Moderna-Impfstoff zu bekommen? „Wir werden sehen“, meint Gert W., stülpt sich den Mundschutz über und tritt ein.

2200 Menschen können im Velodrom täglich geimpft werden

Startklar war das Impfzentrum in Prenzlauer Berg nach mehreren Testläufen bereits im Januar. 300 Menschen nahmen dabei in verschieden Rollen teil. Vom Säugling bis zum Hochbetagten sollen hier alle Impfwilligen schnell und sicher ihre Spritze kommen. Bis zu 130 Mitarbeiter pro Schicht regeln die nötigen Schritte vom Empfang bis zur Nachbereitung. Mit 38 einzelnen Kabinen könnten sich maximal 2200 Menschen pro Tag gegen das Coronavirus immunisieren lassen.

Besonders vorteilhaft ist das Impfzentren wegen seiner besonders günstigen Verkehrslage Lage. Direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee gelegen ist es an die Ringbahn angebunden, wird außerdem von drei Straßenbahnlinien (M5, M6 und M8, Haltestelle Landsberger Allee) angefahren und liegt unmittelbar an der Grenze der drei Bezirke Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bieten für alle, die mit dem Auto kommen, täglich von 8.30 bis 13.30 Uhr einen Shuttle-Service mit zwei Kleinbussen an. Sie fahren laut BVG vom Parkhaus im Forum Landsberger Allee zum Impfzentrum und zurück, weil direkt am Velodrom keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Fahrt dauert den Angaben zufolge jeweils rund sechs Minuten.

