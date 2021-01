Bis zu 3000 Wohnungen am Moor: Pankower reden online mit

Wohnen am Biotop: Hinter der Bucher Moorlinse sollen Tausende Berliner ein neues Zuhause finden. Das neue Quartier kommt wohl schneller zum Baustart als bekanntere Quartiere in Pankow.

Schon in drei Jahren könnte auf dem Gelände der Stasi-Krankenhäuser an der Bucher Moorlinse der Bau eines riesigen Quartiers starten.

Berlin. In einer ganzen Serie von neuen Stadtquartieren in Pankow sticht plötzlich dieses heraus: Am Gelände der früheren Stasi-Krankenhäuser an der Bucher Moorlinse sollen je nach Modell 2400 bis 3000 neue Wohnungen entstehen.