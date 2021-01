20 Fahrradstraßen für Pankow: Personalnot bremst Programm

Vorrecht für das Fahrrad: Sören Bergmanns Initiative will die Gleimstraße in Prenzlauer Berg möglichst schnell umgestalten lassen.

Berlin. Das Pensum ist sportlich, und bei einem der ehrgeizigsten Radverkehrsprojekte Berlins wird es an Widerständen nicht fehlen. Mit 20 neuen Fahrradstraßen bis Ende 2023 will Pankows Verkehrsstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) in weiten Teilen der Innenstadt die Rangordnung umkrempeln. Jedes Jahr werden im Namen der Verkehrswende auf zwei bis drei Straßen Autofahrer entmachten und Radfahrer privilegiert. 1,3 Millionen Euro gab Pankow 2020 für die Förderung des umweltfreundlichen Verkehrs auf zwei Rädern aus. Mit gut gefüllten Geldtöpfen könnte es also schnell vorangehen – wäre da nicht das Personal.

Weil offenbar ein einzelner Mitarbeiter krankheitsbedingt monatelang ausfiel, verschiebt sich ein lang erwartetes Vorhaben um ein halbes Jahr. Auf die für 2020 fest eingeplante Fahrradstraße Stargarder Straße warten Anwohner in Prenzlauer Berg bis heute. "Wir haben beim Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ein Ersuchen auf Amtshilfe gestellt", beschreibt Kuhn einen Rettungsversuch. Doch die ebenfalls stark belastete Schwesterabteilung im Vorbildbezirk lehnte zunächst ab. Als dann der Kollege in Pankow nach überstandener Krankheit seinen Jahresurlaub nehmen musste, war der Zeitplan endgültig dahin.

Fahrradstraßen lassen sich nicht im Winter markieren

So finden nun frühestens im März die ersten Markierungsarbeiten auf der Stargarder Straße statt, wobei das nasskalte Wetter einen früheren Start verbietet. Die neuen Linien und Fahrrad-Symbole auf dem Asphalt – sie würden schlichtweg nicht haften.

So richtig Sinn macht die Umwidmung der Ost-West-Strecke erst im Verbund mit einem weiteren Teilprojekt, wie eine neue Kiez-Initiative in Prenzlauer Berg herausstellt. Sören Bergmann und seine Mitstreiter von der Gruppe "Gleimviertel für alle" setzen sich neuerdings dafür ein, dass Radfahrer auch in der an die Stargarder Straße angrenzenden Gleimstraße Vorrang bekommen. Damit entstünde vom Zeiss-Großplaneterium bis zum Gleimtunnel eine rund drei Kilometer lange Achse mit fahrradfreundlicher Gestaltung – die sich hinter dem Tunnel im Bezirk Mitte noch fortsetzt.

Lesen Sie auch: Mehr Fahrradstraßen als Planer: Verkehrsprojekt mit Unwucht

Anwohner im Gleimviertel sammeln Unterschriften für ihre Fahrradstraße

"Wir erhoffen uns mehr Sicherheit, mehr Aufenthaltsqualität und weniger Schadstoffe", begründet Bergmann die Forderung seiner Gruppe nach einer Beschleunigung der Verkehrswende. Und die will man nun mit Hilfe einer Unterschriftensammlung politisch erzwingen. Ab dem Frühjahr, wenn nebenan die Stargarder Straße umgewidmet wird, wollen die Anwohner für die Weiterführung der Achse auf der Gleimstraße einen Einwohnerantrag an die Pankower Bezirksverordneten richten. Sobald sich 1500 Unterstützer finden, müssten sich die Fraktionen mit dem Bürgeranliegen befassen.

Zwar ist ist dem Vorhaben in Pankow eine rot-rot-grüne Mehrheit zwar gewiss, und nicht umsonst ist die Gleimstraße bereits im Katalog der 20 möglichen Fahrradstraßen gelistet. Aber die Bürger wollen nicht jahrelang auf das Projekt warten und erhöhen deshalb den Druck. "Es ist eigentlich absurd, dass man das machen muss", meint Sören Bergmann, ein junge Vater, der bei der Entwicklung des Kiezes das Wohl der Jüngsten im Blick hat. Er sagt: "Kinder auf dem Weg zur Schule oder zur Kita sind hier nicht sicher. Darum brauchen wir jetzt Veränderungen." Viele Nachbarn wollen den motorisierten Verkehr lieber heute als morgen zurückdrängen. Und für die langwierigen Prozesse, um eine Fahrradstraße auszuweisen, gibt es wenig Verständnis. Auch dass der Ausfall eines einzelnen Mitarbeiters Projekte wie auf der Stargarder Straße um Monate zurückwerfen kann, verwundert viele. So geht es auch Sören Bergmann: "Letztlich geht es um ein paar neue Verkehrsschilder."

Doch zumindest der Fall der Gleimstraße ist spezieller. Hier es tatsächlich mehr als ein Stück Blech mit weißem Fahrrad auf blauem Grund. Der Senat müsste diese Passage erst einmal aus dem übergeordneten Straßennetz Berlins entlassen. Und dafür braucht es nicht etwa eine Unterschriftensammlung der Nachbarn, sondern harte Fakten.

Gleimstraße könnte Umleitungsstrecke bei Abriss der Schönhauser Allee werden

Tatsächlich fanden auf der Gleimstraße in der Stargarder Straße auch schon die ersten dafür geforderten Verkehrszählungen statt, wie aus einer neuen Anfrage des Pankower CDU-Abgeordneten Stephan Lenz an die Senatsverkehrsverwaltung hervorgeht. Allerdings fand die Erfassung des Auto- und Radverkehrs zu einer "völlig untypischen Zeit" statt, wie Lenz bemängelt. Denn erst war der Gleimtunnel 2019 baubedingt monatelang geschlossen, so dass keine Autos mehr aus Gesundbrunnen durch diesen Teil von Prenzlauer Berg fuhren. Dann erlahmte 2020 der Pendlerverkehr in Folge der Corona-Pandemie. Aus Sicht der Kritiker des Vorhabens braucht es für eine Entscheidung verlässlichere Fakten als eine Verkehrszählung in dieser Zeit.

Zu den Kritikern zählt sich ausdrücklich auch Lenz. Er verweist auf die hohe Bedeutung der Gleimstraße als mögliche Umleitungsstrecke für Autos während der jahrelangen Bauarbeiten auf der Schönhauser Allee. Zur Erinnerung: Voraussichtlich ab 2025 wird die Magistrale nebenan komplett neu gebaut, um die Brücke über den Graben der Ringbahn zu ersetzen. "Dann muss der Verkehr ja irgendwo hin", meint der CDU-Abgeordnete. Wenn die Gleimstraße für den Radverkehr verkehrsberuhigt wird, müssen Senat und Bezirk für Tausende Autos pro Tag andere Wege durch Prenzlauer Berg suchen. Eine kompromisslose Begünstigung des Fahrrads bei diesen Aussichten hält die CDU anders als Sören Bergmanns Initiative für falsch.

Pankows neueste Fahrradstraße entsteht in Weißensee

Auch weil der Streit um die Gleimstraße weitergeht, stehen auf der Projektliste des Pankower Verkehrsstadtrats Vollrad Kuhn andere Fahrradstraßen weiter oben. 2021 kommt zunächst die aufgeschobene Umwidmung der Stargarder Straße und dann die Umwandlung der Bizetstraße in Weißensee, teilt Kuhns Sprecherin mit. 2022 folgen dann in Prenzlauer Berg die Dunckerstraße, Senefelderstraße, Oderberger Straße und womöglich auch die Hufelandstraße. Eine mögliche Einschränkung für dieses Programm liefert das Bezirksamt Pankow in seiner Liste allerdings auch. Sie steht in Klammern und lautet: "In Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit unserer Straßenverkehrsbehörde."