Pankow ist Berlins „Hotspot“ der Wohnungsumwandlung

Berlin. Es ging um nicht weniger als die Frage nach dem Ende der Mieterstadt Berlin. Aber ganz so schlimm ist die Lage trotz reger Immobiliengeschäfte in den Milieuschutzgebieten von Prenzlauer Berg wohl doch nicht. Der Bezirk ist eher auf dem Weg, sich in ein zweites Charlottenburg-Wilmersdorf zu verwandeln, wo immer noch die meisten zur Miete wohnen, nur eben auf einem relativ hohen Preisniveau. Das war eine der Aussagen einer Online-Konferenz des Mieterforums Pankow, moderiert von der früheren Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher.

Im Mittelpunkt des Interesses beim Gipfeltreffen der Wohnungsmarktexperten bei Youtube: die auffälligen Zahlen bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 2020. Allein im ersten Halbjahr registrierten die Bezirke in Berliner Milieuschutzgebieten laut Senat fast so viele Geschäfte (5280) wie im gesamten Jahr 2019 (5400). Schon damals war das Niveau sehr hoch.

Altbauwohnungen in Pankows Milieuschutzgebieten lassen sich teuer verkaufen

Rund 1260 Vorgänge gab es 2019 im Bezirk Pankow, davon die meisten in Prenzlauer Berg. Und fast alle Anträge auf Umwandlungen wurde genehmigt. 23 Prozent aller Geschäfte in der Hauptstadt fanden laut den letzten Erfassungen im Nordost-Bezirk statt. "Pankow ist der Hotspot", meinte der Linken-Abgeordnete Michail Nelken, einer der Teilnehmer in der Runde.

Das liegt nach Ansicht der anderen Experten vor allem am attraktiven Altbaubestand in Pankows Milieuschutzgebieten. Und an der so genannten Siebenjahres-Regelung. Sie besagt, dass der Verkauf einer Eigentumswohnung trotz Umwandlungsverbots rechtens ist, wenn der Mieter zuvor sieben Jahre lang ein Anrecht erhalten soll, die Wohnung selbst zu kaufen. Nach diesen sieben Jahren hat der Verkäufer selbst in Milieuschutzgebieten freie Hand. Trotzdem sind soziale Erhaltungssatzungen in Berlin politisch so populär wie noch nie.

Verkauf von Wohnungen wird um sieben Jahre verzögert

"Die Bezeichnung Umwandlungsverbot ist der falsche Name. Es ist eher eine verzögerte Umwandlung über sieben Jahre – und damit ein Verkaufsverlängerungsgesetz", beschrieb Christoph Trautvetter, Projektleiter der Studie "Wem gehört die Stadt", die Situation. Man müsse bei solchen Immobiliengeschäften über einen Preisdeckel nachdenken. Denn bei den heutigen Wohnungspreisen sei es nicht möglich, die verkaufte Wohnung zu günstigen Preise weiterzuvermieten. Damit sich die Investition lohnt, kommt es zur baulichen Aufwertung der Immobilie, so dass die Miete steigt.

Reiner Wild, der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, wies im Onlineforum darauf hin, dass die meisten umgewandelten Eigentumswohnungen weiterhin vermietet werden. Während Wohnungen in einem Haus vor der Umwandlung einem Eigentümer gehören, erfolgt durch den besonders lukrativen Einzelverkauf eine Aufteilung auf mehrere Investoren.

So gesehen sei das Ende der Mieterstadt Berlin, wo 80 Prozent der Menschen in fremdem Wohneigentum leben, nicht zu erwarten. "Was man für Pankow befürchtet, ist in Charlottenburg-Wilmersdorf längst Wirklichkeit", sagte Wild. Dort seien knapp 50 Prozent des Bestands Eigentümerwohnungen, die zumeist weiter vermietet werden. Grund zur Sorge sieht der Mieterverein bei Umwandlungsgeschäften trotzdem. Denn nach einem Eigentümerwechsel ist zum Beispiel die Gefahr von Kündigungen der Mieter wegen Eigenbedarfs hoch. Und verschiedene rechtliche Regelungen erlauben es dabei, einen Bestandsmieter loszuwerden und den Wert der Wohnung dadurch zu erhöhen.

SPD fordert Neuregelung von Eigenbedarfskündigungen

Die Teilnehmer der Online-Runde, die von Linken-Politikern dominiert wurde, waren sich einig, dass es ein mieterfreundlicheres Baurecht braucht. Auch der aktuelle Entwurf für eine Gesetzesverschärfung auf Bundesebene sei nicht ausreichend. Was Reformen entgegen steht, ist der Schutz des Wohneigentums und die Tatsache, das Eigentümer ihre Immobilie oftmals als Altersvorsorge anschaffen. Dadurch wiegt die Einschränkung ihrer Rechte aus Sicht von Eigentümerverbänden besonders schwer.

Trotzdem will zum Beispiel der Pankower SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Mindrup auf besseren Mieterschutz bei Eigenbedarfskündigungen drängen. Er schlug im Online-Forum vor, ein Register einzuführen, um zu prüfen, ob die Eigentümer ihre Wohnungen nach der Kündigung auch tatsächlich selbst nutzen oder ob sie einen Vorwand suchen, den Mieter loszuwerden. "Wer eine Wohnung auf Eigenbedarf kündigt", meint Mindrup, "sollte dann zehn Jahre darin leben."