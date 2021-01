Weder Abriss noch Sport: Jahn-Stadion droht der Verfall

Berlin. Man konnte es als Abpfiff verstehen: Als die Silvesterraketen hinter den schon hohlen Lichtmasten jaulten, war damit das Ende des Cantianstadions im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark auf lange Zeit besiegelt. Denn am Neujahrstag 2021 ist die Betriebsgenehmigung für Berlins drittgrößte Sportarena erloschen. Und schlimmstenfalls geschieht mit der einstigen Vorzeigeanlage der DDR zwei Jahre lang – nichts. Weder die Ertüchtigung noch eine Verlängerung des Betriebs ist vorgesehen. "Eine Nutzung der Tribünen und des Hauptgebäudes ist nicht mehr möglich. Es werden dort keine Veranstaltungen, Wettkämpfe oder Spiele mehr stattfinden", bestätigt ein Sprecher der Senatssportverwaltung das Ende des Betriebs. Allenfalls Schulsport könnte eventuell noch auf dem Rasen stattfinden – aber auch das wird erst geprüft.

Verzögerung beim Großprojekt Jahn-Sportpark: "Herber Rückschlag"

Klar ist, dass der eigentliche Plan der Sportverwaltung durchkreuzt wurde: Der Abriss des Jahn-Stadions fällt aus. Den wollte die Behörde unter Senator Andreas Geisel (SPD) mit der Stilllegung ab 2021 eigentlich einleiten. Das Bauwerk mit trapezförmigen Flutlicht-Türmen und der markanten, muschelartigen Haupttribüne sollte noch in diesem Winter verschwinden und einem Neubau weichen, der die Ansprüche für behindertengerechte Großveranstaltungen erfüllt.

Statt des Abbruchs startet der Senat auf Drängen von Grünen und Linken ein Werkstattverfahren, das alle Möglichkeiten nochmals prüft: von der Sanierung des Bestands bis zum Ersatzneubau, gegen den Projektgegner in der Regierungskoalition schon einmal erfolgreich interveniert haben. Welches Ergebnis die erneute Prüfung auch erbringt – vor Ende 2022 dürfte kein Bagger rollen. Ein Zeitrahmen, in dem man nach früheren Planungen eigentlich das neue Stadion als Rohbau fertigstellen wollte.

Genau darüber ärgern sich die Funktionäre des Bezirkssportbunds Pankow. Hier befürchtet man jetzt sogar, dass nach der Verzögerung beim Stadion der gesamte Umbau des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks platzt – mit einem Investitionsvolumen von rund 200 Millionen Euro eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte Berlins. "Es ist ein herber Rückschlag, den wir hier erleiden müssen", sagt der Vorsitzende Carsten Maaß. Im kommenden Wahlkampf sollten alle Fraktionen erklären, wie sie die Neugestaltung der Anlage vorantreiben wollen, "denn wir haben Angst, dass dieses Projekt in der Schublade verschwindet".

Aber eine komplette Absage wollen auch die Gegner des Stadion-Abbruchs nicht erzwingen. Im Gegenteil: Auch Grüne und Linke sehen sich als Vorreiter der Inklusion im Sportpark – jedoch mit einem sanierten Stadion statt einem Neubau. Aus Sicht des Linken-Abgeordneten Michail Nelken braucht die Neugestaltung einfach mehr Zeit. "Die Sportverwaltung hat anscheinend die städtebauliche Dimension des Umbauvorhabens Jahn-Sportpark und damit auch das erforderliche Planverfahren und dessen zeitliche Dimension erheblich unterschätzt", sagt Nelken. Dass es zur jetzigen Stilllegung des Stadions kommt, sei keine Überraschung. Es habe zuletzt nur noch ein eingeschränkter Betrieb stattgefunden – und die Vereine kommen in Ersatzsportstätten unter.

Auch Dennis Buchner von der Berliner SPD-Fraktion sieht zwar einen größeren Planungsaufwand, aber keine grundsätzliche Gefahr für den Umbau des Sportparks. Er unterstützt Senator Geisel weiter in der Auffassung, dass Barrierefreiheit nur mit einem komplett neuen Arena zu haben ist. "Dass grundlegende Teile dieses Stadions genutzt werden könnten, um ein komplett barrierefreies, inklusives Stadion zu bekommen, scheint sehr wenig realistisch", sagt Buchner.

Beim Werkstattverfahren geht es für ihn um Details – zum Beispiel wie die angrenzende Hinterlandmauer des Mauerparks in der Architektur berücksichtigt werden kann. Es ist nur eine von mehreren Problemstellen der Planung, die Akteure der Nachbarschaftsinitiative Jahnsportpark offenlegten und damit den Sinneswandel in der rot-rot-grünen Regierungskoalition erzwangen. Statt sofort zu bauen, wird neu geplant.

So sind die Sportler und Vereine im Wahljahr 2021 nur eine der Bevölkerungsgruppen, um deren Gunst Grüne, Linke und Sozialdemokraten in Prenzlauer Berg werben. Direkte Anwohner des Stadions – es geht um mehrere Tausend Haushalte – stehen dem Projekt überwiegend ablehnend gegenüber. Sie haben in der Bürgerinitiative eine starke Interessenvertretung gefunden, die am ökologischen und ökonomischen Nutzen des Großvorhabens Vorhabens Zweifel wecken konnte.

Im Kern der Kritik steht die Skepsis, ob es wirklich einen Ersatzneubau braucht, um nach wie vor die gleiche Zahl von 20.000 Zuschauerplätzen zu ermöglichen und ob man dafür möglicherweise Baumfällungen und eine Beschädigung der historischen Hinterlandmauer im benachbarten Mauerpark in Kauf nehmen muss. Eine jahrelange Großbaustelle ist der Albtraum der Bewohner des Gleimviertels, das in wenigen Jahren ohnehin unter dem Neubau der Schönhauser-Allee-Brücke leiden dürfte.

Carsten Maaß vom Pankower Sportbund, der früher selbst lange im Kiez lebte, weiß um die Befindlichkeiten und erkennt an, dass die Bauarbeiten und der künftige Betrieb mit Wettkämpfen im modernisierten Sportpark bei Nachbarn nicht unbedingt populär sind. "Aber es ist bedauerlich, dass die Kritik am Projekt so spät geäußert wurde", sagt der Geschäftsführer vom Verein SV Empor Berlin zur "Torpedierung" des wichtigen Vorhabens. Noch bis Mitte 2020 war davon auszugehen, dass im Winter der Stadionabriss startet.

Senat will "ungenügende Sportinfrastruktur" nicht reparieren

Was ist die optimale Lösung für die Anwohner und den Sport? Es ist die Frage, mit der sich nun Architekturexperten im Rahmen des Werkstattverfahrens bis Mitte 2021 noch einmal befassen sollen. Ob am Ende ein gefälligeres Stadion-Projekt herauskommt? Vor allem in der Berliner CDU-Fraktion gibt es Zweifel. "Über Detailfragen wie die Flutlichtanlagen oder die Hinterlandmauer muss gesprochen werden. Doch dies kann parallel zur Vorbereitung des Abrisses stehen und darf nicht die gesamten Planungen auf Eis legen", sagt der Abgeordnete Stephan Lenz. Es müsse nun schnellstens ein neuer Zeitplan her – mit der Prognose, dass die Arbeiten am Sportpark erst 2026 enden, möchte man sich nicht abfinden. Die Befürchtung lautet: Pankow erhält statt einem neuen Stadion eine Stadion-Ruine.

Geld für Reparaturmaßnahmen und eine Interimslösung zur Weiternutzung des maroden Bestandsbaus will sich die Sportverwaltung jedenfalls sparen. "Eine Ertüchtigung ungenügender Sportinfrastruktur", heißt es auf Anfrage, "ist nicht vorgesehen."