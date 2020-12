Neubau der Schönhauser Allee-Brücke stört Verkehr drei Jahre

Berlin. Fünf Jahre Vorbereitung, Ausgaben von mindestens 21 Millionen Euro, schwerwiegende Folgen für den Verkehr in weiten Teilen Pankows: Der bevorstehende Neubau der Brücke über den Ringbahn-Graben an der Schönhauser Allee hat eine Tragweite wie kaum ein anderes Infrastrukturprojekt im Nordosten Berlins. Mitten in der Corona-Krise ist es nun gelungen, die Abläufe so zu regeln, dass sich die erwartete Bauzeit verkürzen soll – von sechs auf unter drei Jahre.

Während der Berliner Senat zuletzt von einer Bauzeit von 2024 bis 2030 ausging, sollen die Arbeiten nach dem neuesten Planungsstand nun 2025 starten und schon 2027 enden. So gibt es die Senatsverkehrsverwaltung bei einer Projektvorstellung im Internet an. Aber wie soll der Abriss und Neubau beider Straßenseiten der Schönhauser Allee funktionieren, ohne den Verkehr auf Bahnstrecken und Straßen zu lähmen? Und wie werden Rettungsdienste im Notfall ans Ziel kommen, wenn die Magistrale unterbrochen ist?

Sorge um Einkaufszentrum Schönhauser Allee Arcaden

Antworten wird es erst geben, wenn eine Vorzugsvariante für das Brückenprojekt vorliegt. Und um die zu bestimmen, braucht es einen Vergleich mehrerer Möglichkeiten. Die wiederum erfordert noch weitere Untersuchungen – so teilt es Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese auf Anfrage des Pankower CDU-Abgeordneten Stephan Lenz mit. Doch dem gehen die Vorbereitungen zu langsam. „Es erschließt sich nicht, warum man erst 2025 mit dem Ersatzneubau beginnen kann. Dieses Vorhaben braucht eine höhere Priorisierung“, fordert Lenz. Absprachen mit Gewerbetreibenden sollten am besten sofort geschehen. Vor allem das Einkaufszentrum Schönhauser Allee Arcaden, das sich direkt an der Brücke befindet, müsse vor negativen Effekten geschützt sein.

Immerhin: Planungsverzögerungen infolge der Corona-Krise sind nach jetzigem Stand kaum zu beobachten. Wie vorgesehen konnte der Senat in den vergangenen Monaten ein Planungsbüro beauftragen, das die Vorbereitungen für den Abbruch der 1888 erbauten Straßenbrücke in Prenzlauer Berg regeln soll. Wie der Verkehr der stark befahrenen Nord-Süd-Achse zwischen dem Pankower Zentrum und dem Rosa-Luxemburg-Platz während der Bauarbeiten fließen soll, wird zu einem späteren Zeitpunkt mit Anwohnern diskutiert, kündigt Staatssekretär Streese an.

Experten gehen davon aus, dass man versuchen wird, die beiden Brückenhälften links und rechts des U-Bahn-Viadukts nacheinander abzureißen und neu zu errichten, so dass immer ein Teil der Brücke befahrbar bleibt. Aber die größten Einschränkungen sind für den Bahnverkehr im Graben unter der Schönhauser Allee zu befürchten. Hier drohen nicht nur bei der Ringbahn, sondern auch bei Fernverkehrszügen langwierige Unterbrechungen.

Gewichtsbeschränkung entlastet marode Schönhauser-Allee-Brücke

Wenn es nach dem Abgeordneten Stephan Lenz geht, müsste man trotz des jahrelangen Vorlaufs Einschränkungen möglichst früh klären und mit allen Anrainern besprechen. „Es braucht jetzt kreative Lösungen ohne Denkverbote“, sagt Lenz. Und schlägt zum Beispiel vor, neue Wege für Rettungsfahrzeuge zu prüfen – etwa durch Herrichtung von benachbarten Fußgängerbrücken wie dem Greifenhagener Steg oder der Querung zwischen Dänenstraße und Kopenhagener Straße. Neuere Überlegungen gebe es dazu noch nicht, heißt es auf Anfrage des Abgeordneten vom Senat.

Derzeit scheint wenig dagegen zu sprechen, dass der Autoverkehr auf der Schönhauser Allee bis kurz vor dem Abriss der Brücke ungehindert fließen kann – eine Gewichtsbeschränkung auf höchstens 16 Tonnen hilft seit Mai dabei, die marode Brücke zu entlasten.

Aber wenn der Abriss der über 130 Jahre alten Konstruktion 2025 startet, drohen Ausweichverkehre in die benachbarten Kieze. Und dort sind ebenfalls Bauarbeiten zu erwarten. Auch die Bahnbrücke an der Dunckerstraße wird ab 2024 ebenfalls gegen eine neue Konstruktion ersetzt, wie das Bezirksamt Pankow vor der Weihnachtspause bekannt gab. Dann hätte Prenzlauer Berg noch eine Ausweichstrecke weniger.

