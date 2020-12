Neues Konzept: Pankow und Wandlitz bilden eine Achse

Zehntausende Wohnungen in Planung: Pankow und seine Nachbarn gestalten die Entwicklung im Nordosten Berlins gemeinsam.

Berlin. Ob bei der Verkehrsentwicklung oder bei der Planung neuer Wohnquartiere – schon heute sind der Berliner Bezirk Pankow und die Gemeinden im Umland eng miteinander verbunden. Und in Zukunft wird sich die Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidern im Berliner Nordosten und im Barnim noch weiter vertiefen: mit dem Achsentwicklungskonzept Pankow-Wandlitz. Damit wollen die Kommunen die Herausforderungen bei der Entwicklung der Siedlungsachse gemeinsam stemmen. Allein im Norden Pankows sind in dem Bereich mehr als 20.000 Wohneinheiten in Planung. Dadurch werden die Pendlerstrecken zwischen dem Barnim und dem Berliner Stadtzentrum noch wesentlich stärker beansprucht.