Lebensmittelkontrollen: Pankow stellt Ekelfotos online

Berlin. Verdreckte Bratplatten, gammlige Truhen, Essen in Eimern – es sind unappetitliche Bilder, mit denen das Bezirksamt Pankow die Zustände in so manchen gut besuchten Restaurants und Imbissen offen legt. Was das Personal bei bis zu 400 Lebensmittelkontrollen pro Monat zu Gesicht bekommt, stellt das Amt jetzt auf der Internetplattform „Lebensmittel Smiley“ öffentlich zur Schau .

Dabei wird das Seitenmotto „Suchen – finden – lächeln“ eher ins Gegenteil verkehrt. Denn bei den ersten freigeschalteten Inspektionsergebnissen und Ekelfotos steht aufgrund der bedenklichen Hygienesituation der Lokale öfter als erhofft ein wütender Smiley im Protokoll. Je nachdem, in welchem Bereich die Prüfer Mängel feststellen, kommt es laut Stadtrat Daniel Krüger (für AfD) zu Nachkontrollen – oder schlimmstenfalls zu drastischen Schritten. „Ein Betrieb wurde sofort geschlossen“, teilt Krüger zur ersten Serie von online gestellten Inspektionsergebnissen mit. Lebensmittelkontrollen in Pankow: Sieben rote Smileys Gastronomieeinrichtungen ohne Mängel sind laut dieser Stichprobe in der Minderheit. In sieben Fällen vergaben die Kontrolleure einen grünen Smiley für sehr gute oder gute Hygiene, in elf Fällen führte die Punktvergabe zu einem gelben Smiley, der einem „zufriedenstellenden“ Ergebnis entspricht. Und sieben Mal weist ein rotes Gesicht auf grobe Probleme hin. Zumeist trifft es Betriebe in Prenzlauer Berg. Auch mehrere Pankower Kitas, die Küchen betreiben, bekamen Besuch von den Inspekteuren – und schnitten durchweg mit guten Noten ab. Das findet auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga bemerkenswert, der Pankows wiederbelebte „Lebensmittel Smiley“-Seite eher kritisch sieht. „Was auf dem ersten Blick auffällt: Bei den aktuell wenigen Veröffentlichungen kriegen anscheinend nur Kitas einen grünen Smiley“, kommentiert Dehoga-Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder die Befunde. Er lehnt die rechtlich fragwürdige Bloßstellung von Betrieben, die sich auf eine einzigen Bezirk beschränkt, ab. Und fordert stattdessen die Einführung eines berlinweit einheitlichen Systems. Sauberkeit in Restaurants: Berlin bekommt ein Barometer Das hat Verbraucherschutzsenator Dirk Behrend (Grüne) unter dem Titel „Transparenzbarometer“ zwar schon angekündigt , aber noch ist ein Projektstart nicht in Sicht. Bis dahin steht der Bezirk Pankow mit seiner Smiley-Seite deutschlandweit allein auf weiter Flur. Und muss sich aus Sicht des Dehoga wohl wie schon 2014 auf Rechtsstreitigkeiten einstellen. „Sehr schade, dass Pankow wieder einmal seinen eigenen Weg geht“, sagt Lengfelder. Obwohl Berliner Restaurants wegen des Teil-Lockdowns keine Besucher in ihren Lokalen bewirten dürfen, sind die Küchen für Bestellungen außer Haus – und wegen der nicht nur in Pankow beliebten Lieferdienste – weiterhin in Hochbetrieb. Stadtrat Krüger erklärt die neue Smiley-Seite nach monatelanger Vorbereitung für rechtssicher . Und kündigt an, dass die Liste der kontrollierten Gaststätten, Imbisse, Cafés und Kitas jetzt fortlaufend aktualisiert wird. Dabei erfolgt die Freischaltung von Punktebewertungen, Smileys und Fotos von Mängeln zeitverzögert , weil die Lokale zuvor mit den Befunden konfrontiert werden müssen. Einfache Imbisse häufiger von Hygienemängeln betroffen Generell sei die Wahrscheinlichkeit, bei Imbissen und einfachen gastronomischen Angeboten auf Missstände zu stoßen, größer als bei anspruchsvollen Restaurants, erklärt Krüger zu bisherigen Erkenntnissen – „es liegt daran, dass in manchen Lokalen auch ungeschultes oder wenig qualifiziertes Personal zum Einsatz kommt.“ Sauberkeit bei der Lebensmittelverarbeitung müsse man als Gast zwar erwarten können. Aber oftmals ist es eine Frage der Ausbildung, ob ein Mitarbeiter weiß, wie man Oberflächen professionell reinigt und Speisen richtig lagert.