Zweites Tram-Gleis Berlins lauteste Straße in Pankow wird völlig neu gestaltet

Berlin. Sie war einmal ein Kutschweg. Und auch im Jahr 2020 kann die Friedrich-Engels-Straße in Pankow-Rosenthal ihre Untauglichkeit für den modernen Verkehr nur schwer verbergen. Im nördlichsten Teilstück ab der Kreuzung Nordendstraße blieb die Sanierung der Kopfsteinpflaster-Piste 2013 in der Planung stecken. Stattdessen versuchte das Bezirksamt Pankow, mit einem extremen Tempolimit von 10 km/h Autos und Lastwagen so stark abzubremsen, dass sie die umliegenden Häuser nicht mehr erschüttern. Doch der unrühmliche Titel der lautesten Straße Berlins war der Problemmeile trotzdem sicher .