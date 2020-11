Berlin. Das namensgebende Gewässer, das Traditionskino Toni und die Kirchenruine am Mirbachplatz: Diese Orte sind vielen Berliner bekannt, selbst wenn es sie nur selten nach Weißensee verschlägt. Der kleine Pankower Ortsteil war früher einmal Mittelpunkt eines eigenständigen Bezirks.

Trotz seiner Nähe zur östlichen Stadtmitte (mit der Tram sind es keine 15 Minuten zum Alexanderplatz) hat sich Weißensee bis heute sein ländliches Flair bewahren können. Vielleicht ist das der Grund, warum es hier eher gemütlich zugeht. Unser Spaziergang durch die östlich des Sees verlaufenden Straßenzüge führt nicht nur vorbei an gepflegten Einfamilienhäusern und familienfreundlichen Neubauten, sondern auch an historischen Relikten vorbei, die viel über die Stadtgeschichte verraten.

Erst „Klein-Hollywod“, später dann Zentrum der Radioproduktion

Die Route startet am Pasedagplatz, Endhaltestelle der Straßenbahnlinien 12 und 27. Die vielbefahrene Rennbahnstraße im Rücken käme man linkerhand in ein Industriegebiet. Wir allerdings gehen nach rechts und folgen zunächst der Liebermannstraße. Die Straße war früher das Epizentrum von „Klein-Hollywood“, wie die Filmstadt Weißensee auch genannt wurde. Das erste Stummfilmatelier wurde 1913 auf dem Grundstück mit der Hausnummer 24 errichtet, in den darauffolgenden Jahren folgten weitere. Dort entstanden Stummfilmklassiker wie „Das Cabinet des Dr. Caligari“ (1920). Als der Tonfilm aufkam, endete die Weißenseer Stummfilmära. Die Studios wurden abgerissen und Wohnhäuser gebaut. Da, wo einst das erste Stummfilmatelier eröffnet hatte, steht heute nur noch eine Ruine, die sich die Natur längst zurückerobert hat.

Wir überqueren die stadtauswärts führende Berliner Allee, passieren das Rathaus Weißensee (heute: Bürgeramt) mit dem Bezirksemblem über der Eingangspforte und das große BVG-Straßenbahndepot. Der Weg führt vorbei am Kombinat VEB Stern-Radio Berlin. Dort wurde unter anderem das Model „Type R 160“ mit Kassettendeck im schicken Holzgehäuse produziert. Das Kombinat teilte nach der Wende das Schicksal vieler staatseigener Unternehmen aus dem Bereich der Technik. Die Firmen wurden abgewickelt, die Mitarbeiter entlassen. Das Gebäude beherbergt unterschiedliche Mieter – vom Bauaktenarchiv des Bezirksamts bis zur Stern-Radio Beschäftigungs- und Qualifizierungs GmbH, die noch heute eine umfangreiche Sammlung der einst in Weißensee hergestellten Produkte besitzt.

Am Schluss noch eine Runde um den Faulen See

In Höhe der Grundschule im Moselviertel biegen wir rechts in die Piesporter Straße ein und anschließend gleich wieder rechts in den Brodenbacher Weg mit seinen familienfreundlichen Neubauten. Der Wittlicher Straße folgend, passiert man nun den zweiten jüdischen Friedhof von Weißensee. Während Europas größte jüdische Beerdigungsstätte an der Herbert-Baum-Straße öffentlich zugänglich ist, gilt das nicht für die der orthodoxen Gemeinde Addas Jisroel mit Sitz an der Linienstraße. Man kann immerhin durch das Tor schauen und so einen Blick auf die dichten Gräberreihen werfen.

Am Ende der Straße biegen wir rechts ab. Wer den Spaziergang verlängern möchte, sollte sich links halten, das Stadion an der Buschallee durchqueren und eine Runde um den Faulen See drehen. Alle anderen erreichen via Falkenberger und Rennbahnstraße wieder den Ausgangspunkt dieses gut einstündigen Spaziergangs.