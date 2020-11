Erster Pop-up-Radweg Berlins erhält dauerhafte Bahnen

Berlin. Aus gelben Linien werden weiße, lose aufgestellte Baken verschwinden zugunsten von fest eingesetzten Pollern: Der Pop-up-Radweg auf der Danziger Straße in Prenzlauer Berg sollte Berlinern genau wie neun weitere Strecken im Stadtgebiet helfen, beim Ausbruch der Corona-Krise von überfüllten Bahnen aufs Fahrrad umzusteigen. Nun wird er als erster der temporär angelegten Wege in seine endgültige Form überführt.

Ein Start dieses Vorhabens steht unmittelbar bevor, sagte Pankows Verkehrsstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) der Berliner Morgenpost. „Die Bauarbeiten für die Umwandlung der temporären Radfahrstreifen in eine dauerhafte Radverkehrsanlage sollen noch in diesem Jahr beginnen. Ein Bauunternehmen ist bereits gebunden“, kündigt Kuhn an. Es handle sich bei diesem Pop-up-Radweg um keine der acht Strecken, die nach einer Klage der AfD gerichtlich überprüft werden, erklärt er auf Nachfrage. Tatsächlich hat die Spur im Gegensatz zu den anderen, kurzfristig angelegten Strecken eine lange Vorgeschichte.

Schon im Juni 2018 hatte das Bezirksamt Pankow damit begonnen, auf den Fahrbahnen der Danziger Straße – die wichtigste Ost-West-Achse in Prenzlauer Berg – den Radweg zu markieren. Doch nach etlichen bürokratischen Problemen, darunter Abstimmungsproblemen mit der Verkehrslenkung Berlin, blieb das jahrelang anberaumte Verkehrswende-Projekte an der Kreuzung Greifswalder Straße stecken.

Spuren des Pop-up-Radwegs in Pankow werden neu asphaltiert

Kurz nach Beginn der Corona-Pandemie entstand im Abschnitt zwischen Prenzlauer Allee und Hausnummer 142 im vergangenen Mai eine provisorische Version des Wegs mit gelben Markierungen und Baustellen-Baken. Nun, da die Klage gegen die meisten anderen Pop-up-Wege dieses Projekt nicht betrifft, startet der finale Ausbau.

Aber mit einem Abreißen von gelben Linien und Aufpinseln der weißen ist es nicht getan. Die Umgestaltung funktioniert stufenweise, zieht sich über Monate hin. Und beginnt mit größeren Straßenbauarbeiten. „Als erste Maßnahme soll in Teilabschnitten eine Instandsetzung der Fahrbahndecke erfolgen“, gibt Stadtrat Kuhn bekannt.

Der einzige Pop-up-Radweg im Bezirk Pankow diente dazu, die Eröffnung einer seit Jahren geplanten Radverbindung zu beschleunigen.

Foto: Thomas Schubert

Eine Markierung von weißen Linien lässt dann allerdings bis zum Frühjahr 2021 auf sich warten – denn für den Farbauftrag ist es in der Zwischenzeit zu kalt und zu nass. Von November bis März sind laut Bezirksamt keine Markierungsarbeiten geplant – „aus Gründen der Qualität und auch der Gewährleistung“, wie es heißt. Stattdessen kommen nach der Straßensanierung vorübergehend erneut die gelben Klebestreifen und Baustellen-Baken zum Einsatz.

Im ersten, südlichsten Abschnitt der Danziger Straße ab der Kreuzung Landsberger Allee ist laut Kuhn ein rund 2 bis 2,20 Meter breiter Radfahrstreifen pro Seite vorgesehen. Zwischen den rechts parkenden Autos und dem Radfahrstreifen soll zusätzlich ein 85 Zentimeter breiter Sicherheitstrennstreifen entstehen. Dort wird außerdem die Parkordnung geändert. „Autos stehen dann nicht mehr rechtwinklig zur Fahrbahn, sondern schräg. Damit sollen die Sichtbeziehungen auf die Radverkehrsanlage verbessert werden“, erklärt der Verkehrsstadtrat.

Radweg Danziger Straße: Vier Meter Breite Abschnitte zum Überholen

Besonders komfortabel geht es für Radfahrer künftig im Abschnitt zwischen der Greifswalder Straße und der Diesterwegstraße zu. Wo derzeit die rot-weißen Baken stehen, sollen die Radfahrstreifen durch Poller geschützt werden. Die so genannte Protected Bike Lane wird jedoch breiter gestaltet als der heutige Pop-Up-Radweg. Als Regelbreite gelten hier Maße von 2,30 und 2,45 Metern inklusive Markierung zwischen Bordstein und Poller. Auf zwei jeweils 30 Meter langen Teilstücken entsteht außerdem eine Überholspur für schnellere Radfahrer: Dort wird die Trasse auf vier Meter pro Fahrbahnseite verbreitert. Ein Novum bei Radverkehrsprojekten.

Auch der ruhende Verkehr an der Pankower Magistrale erlebt einen Umbruch. Eingeplant sind 140 neue Fahrradstellplätze an 70 Bügeln. Sechs Stellplätze sind speziell für Lastenräder vorgesehen.

Während in Prenzlauer Berg die Bauarbeiten starten, läuft weiterhin der Kampf um den Erhalt der acht Pop-up-Radwege, die von der AfD beklagt werden. Nachdem das Verwaltungsgericht die Projekte als rechtswidrig einstufte, hat das Oberverwaltungsgericht entschieden, dass diese Trassen bis auf weiteres bleiben dürfen. Der Senat hatte zum Nachweis der verbesserten Sicherheit der Radfahrer auf den provisorischen Strecken zwischenzeitlich Unterlagen eingereicht.

Changing Cities sieht Kreuzungen in Prenzlauer Berg als Gefahrenpunkte

Zwar will Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) weiterhin alle Berliner Pop-up-Radwerge in permanente Anlagen umwandeln lassen. Doch diese Maßnahme ruht nun für die beklagten Strecken bis zu einer endgültigen juristischen Entscheidung.

Gerade weil die Umwandlung der meisten Pop-up-Wege in dauerhafte Trassen wegen des juristischen Konflikts weiter unklar bleibt, wertet man bei der Verkehrswende-Initiative Changing Cities den Fortschritt in Pankow als wichtiges Signal. „Wir begrüßen, dass wenigstens die Streckenabschnitte des langjährigen Dauerbrenners Danziger Straße dauerhaft markiert werden“, sagt Sprecher Tobias Kraudzun, der sich auch im Netzwerk Fahrradfreundliches Pankow engagiert.

Er kritisiert aber zugleich, dass der südliche Abschnitt als Teil einer älteren Planung ohne Schutzelemente wie Poller auskommen muss. Das entspreche nicht den neuen Vorgaben des Mobilitätsgesetzes. „Dieser Lückenschluss ist wichtig für Radpendelnde, aber in dieser Umsetzung kein Angebot an unsichere Radfahrende wie Schulkinder und Seniorinnen und Senioren“, urteilt Kraudzun deshalb.

Ampelschaltungen sollen Radfahrer begünstigen

Den größten Zugewinn an Sicherheit erhofft sich Changing Cities vom Umbau von gefährlichen Kreuzungen der Danziger Straße. Es sei zu hoffen, dass die Senatsverkehrsverwaltung hier eine Neugestaltungen zulässt, erklärt der Sprecher. „An solch verkehrsstarken Kreuzungen funktioniert dies nur dort durch getrennte Ampelschaltungen für abbiegende Kraftfahrzeuge und den Geradeaus-Rad- und Fußverkehr.“

Nach Informationen des Pankower SPD-Abgeordneten Tino Schopf wird dies geschehen, allerdings nicht sofort. „Die Anpassung der Lichtsignalanlagenbereiche erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. In diesem Zusammenhang sollen die Radverkehrsanlagen in den Knotenpunktbereichen ausgebaut werden“, nennt der Verkehrsexperte seine Erkenntnisse. Schopf hatte sich jahrelang für die Umsetzung des sicheren Radwegs an der Danziger Straße engagiert, sieht sich durch die Pläne des Bezirks bestätigt und sagt: „Steter Tropfen höhlt den Stein.“