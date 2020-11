Corona-Krise Corona in Pankow: Scouts ziehen in Keller und Bücherei

Berlin. Ausgerechnet der Arbeitsplatz, der alle Platzprobleme des Gesundheitsamts Pankow sofort lösen könnte, ist besetzt. Und das, obwohl sich dort niemand aufhält: Das ehemalige Krankenhaus Prenzlauer Berg, der Wunschsitz für die Scouts zur Corona-Kontaktverfolgung in Berlins einwohnerstärkstem Bezirk, hält der Krankenhaus-Konzern Vivantes dafür frei, dass der schlimmste Fall eintritt: Eine Überlastung der regulären Kliniken mit schwer erkrankten Corona-Patienten. Dann würden hier 200 weitere Betten belegt.

Tatsächlich steht die Warnampel, die einen Kapazitätsengpass anzeigt, in Berlin derzeit auf Gelb. „Wenn die Intensivzahlen weiter steigen, brauchen wir die Klinik vielleicht doch noch“, befürchtet Pankows Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne (CDU). Weil das Krankenhaus in der Fröbelstraße 15 auch weiterhin nicht als Sitz für das Gesundheitsamt in Frage kommt, greift inzwischen Plan B – mit fantasievollen Lösungen: Die immer zahlreicher einberufenen Kontaktscouts sind nun in den leerstehenden Ratskeller des Rathauses Pankow gezogen. Auf dem Dachboden sind sie ebenso zu finden. Und bald auch in der Volkshochschule und in einer Bücherei.

Pankow arbeitet pro Woche 20 Corona-Scouts ein

Rund um das Rathaus Pankow – die Corona-Zentrale des 410.000 Einwohner starken Bezirks – wird jetzt jeder freie Meter belegt. Denn Pankow befindet sich in einem Wettlauf mit dem Virus. Auf keinen Fall will Stadtrat Kühne die Ermittlung der Kontaktpersonen von Infizierten aufgeben. Weil die Krise dann außer Kontrolle gerät. Also braucht sein Team im Gesundheitsamt mehr Personal und dadurch wiederum mehr Platz. Mit 120 festen Stellen im Bereich Kontaktnachverfolgung liegt Pankow über den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Hinzu kommen 60 externe Helfer – vom Bundeswehrsoldaten bis zur Medizinstudentin. Und weiterhin werden laut Kühnes Lagebericht wöchentlich bis zu 20 neue Kollegen eingearbeitet.

Die Grenzen des Möglichen liegen weniger bei den Kandidaten, sondern beim Platz. „Wir quetschen die eigenen Räume aus. Wir nutzen schon alles aus, bis unters Dach“, sagt Kühne. Nachdem auch die Janusz-Korczak-Bibliothek am Bahnhof Pankow und das nahe gelegene Gebäude des Volkshochschule beansprucht wird, muss der Bezirk nun private Räume mieten. Die brauchen aber erst einmal die passende Ausstattung und müssen ans Landesnetzwerk angeschlossen werden. Außerdem benötigen neue, unerfahrene Scouts Ratschläge von versierten Profis des Gesundheitsamts. Deswegen müssen die angemieteten Räume am besten in der Nähe der Zentrale liegen – und nicht am Flughafen Tegel, wo das Land Berlin dem Bezirk nun eine Fläche anbot.

Lockdown soll Berlin unter den Inzidenzwert 50 bringen

Trotz der Raumnot und des Arbeitsdrucks im Gesundheitsamt steht Pankow in der zweiten Corona-Welle vergleichsweise gut da. Derzeit liegt der Bezirk mit einem Fallinzidenz-Wert von rund 110 klar unter dem Berliner Mittelwert von 180 – und gemeinsam mit Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf etwa im Bundesdurchschnitt. Warum die Ost-Bezirke Berlins aktuell glimpflicher davonkommen als die westlichen, dafür hat Kühne keine Erklärung. Ziel des erneuten Corona-Lockdowns müsse es jedenfalls sein, in ganz Berlin unter einen Inzidenzwert von 50 zu kommen: „Bis dahin ist die Nachverfolgung gut handhabbar, darüber wird es schwierig.“