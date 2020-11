Neue ICE-Basis bringt Chance für Pankower „Ur-Mauer“

Eine neue Abstellanlage, wie sie die Deutsche Bahn in Schönholz plant, wird das ICE-Werk in Rummelsburg entlasten.

Berlin. Bis zu acht ICEs will die Deutsche Bahn künftig auf der Fläche des früheren Güterbahnhofs Schönholz an einem neuen Stützpunkt parken. Es geht, wie berichtet, um den Ausbau des Angebots mit Schnellzügen von Berlin in andere deutsche Metropolen und eine Investition in zweistelliger Millionenhöhe. Ab 2026 könnte die neue Abstellanlage im früheren Grenzgebiet der Bezirke Reinickendorf und Pankow in Betrieb gehen, gab der Senat im Oktober bekannt. Schon jetzt ist klar, dass dieses Großprojekt das Erscheinungsbild der Bahnhofsbrache und des ehemalige Sperrgebiets der DDR-Grenze stark verändern wird – schon allein wegen der schieren Größe.