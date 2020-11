Altes Tram-Depot in Pankow wird Geschichtsort

Berlin. Womöglich hat der Straßenbahnbetriebshof Pankow-Niederschönhausen mehr Zukunft, als seine verfallenden Grundmauern erahnen lassen. Mit Sicherheit hat das stillgelegte Depot aber eine große Historie. Sie begann mit der Erbauung im Jahre 1901 – damals lag der Standort an der heutigen Dietzgenstraße noch jenseits Berlins. Alles, was es über die Anlage der BVG zu wissen gilt, fasst nun eine Gedenktafel zusammen, die Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) mit dem Initiator des Erinnerungsprojekts enthüllt hat.

Der Verkehrshistoriker Reinhard Demps regte 2016 an, die Geschichte des verfallenden Baudenkmals erlebbar zu machen. Von seiner Gründung zur Kaiserzeit als Basis für 190 Straßenbahnen bis zum Ende seiner Bestimmung als Heimat für historische Fahrzeuge in den 2010er-Jahren. Bei aller Begeisterung für das Depot ist Demps Realist genug, um einzusehen, dass eine Inbetriebnahme des Baus in der alten Form für neue Züge nicht infrage kommt.

Depot-Gelände kann für Ausbau des Tram-Netzes in Pankow wichtig werden

„Die Frage ist: Wer soll die Anpassung bezahlen und aus welchem Grund“, sagte der Eisenbahner bei der Einweihung der Tafel am Zaun des Hofs. Alle der ursprünglich 19 Tore seien mit 2,20 Meter Breite für 2,40 Meter breite BVG-Züge vom Typ Flexity zu klein. „Außerdem fehlt eine zweite Einfahrt von hinten. Und man müsste auf der Bundesstraße vor dem Hof Rangiermanöver durchführen können“, nennt der Anhänger des Freundeskreises der Chronik Pankow weitere Hürden.

Auch der BVG Straßenbahn-Chef Rico Gast, ein Teilnehmer der feierlichen Enthüllung, kennt die Problemfaktoren zur Genüge. Er weiß aber zugleich aus erster Hand von der Platznot, die eine Erweiterung des Streckennetzes für Straßenbahnen in Pankow durch den Bau von neuen Stadtquartieren wie den Blankenburger Süden mit 6000 Wohnungen bringen wird. „Mit mehr Angebot brauchen wir auch mehr Fläche für die Bahnen“, betont Gast. Und vielleicht fällt die Angebotserweiterung sogar so groß aus, dass auch das neu geplante, 120 Millionen Euro teure Straßenbahn-Depot im Gewerbegebiet Heinersdorf nicht mehr reicht.

Geschichte eines Verkehrsdenkmals: Bezirksbürgermeister Sören Benn und der Eisenbahner Reinhard Demps vor der neu enthüllten Erinnerungstafel für den Straßenbahnbetriebshof Niederschönhausen.

Foto: Thomas Schubert

Zur möglichen Neunutzung der Fläche des historischen Hofs in Niederschönhausen in einer ferneren Zukunft erklärt der Experte der BVG: „So etwas auszuschließen, wäre fahrlässig.“ Bevor man flächenmäßig keine Alternative habe, müsse man „das prüfen, was man schon hat.“ Taugt das Depot anno 1901 also als Ergänzung zum vom Berliner Senat gewünschten, sechs Hektar großen Hof für den Blankenburger Süden in Heinersdorf? Bezirksbürgermeister Sören Benn sieht sich nicht in der Position, das zu entscheiden. Er verweist aber auch auf Konflikte der BVG mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, die sowohl einen Abriss von Gebäudeteilen als auch tiefgreifende Veränderungen an der Bausubstanz ablehnt. Sogar Zwangsmaßnahmen kommen in Frage, wenn die Verkehrsbetriebe die stark verfallenen Nebengebäude des Hofs nicht besser sichern.

Pankows Bezirksbürgermeister für Verbindung von Tram-Linien

Zahlreiche Geschichtsfreunde verfolgen das Schicksal des Betriebshofs seit Jahren - und etliche wohnten nun der Veranstaltung des Bezirksamts Pankow bei.

Foto: Thomas Schubert

„Hier könnte man einen Lückenschluss der Linien M1 und 50 erreichen. Das macht Sinn“, verweist Benn andererseits auf das Potenzial des Areals. Zwar gibt es auch Spekulationen zur Umnutzung des Hofs für kulturelle oder museale Zwecke – dem Bürgermeister wäre aber eine Neunutzung des Hofs für den Verkehr am liebsten. Wenn sich denn die technischen Anforderungen mit dem Denkmalschutz übereinbringen ließen. Bis auf weiteres bleibt das Depot laut Benn immerhin als „ein Stück Stadtgeschichte“ gewürdigt. Hier könne man sehen, wie sinnvoll zur damaligen Jahrhundertwende geplant wurde: „Erst kam die Tram, dann kamen die Häuser.“ Heute befürchtet man bei Großprojekten in Pankow den umgekehrten Weg.

Tafel zeigt den Wert des Denkmals

Die neue Erinnerungstafel am Zaun des Depots lässt sich also auf viele Weisen lesen. Und sie ist wohl auch als eine Art Selbstverpflichtung aller Akteure zu verstehen, dass der Hof nicht weiter verfällt.