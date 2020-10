Obdachloser in Pankow soll „Little Home“ angezündet haben

Little Homes sollen Obdachlosen in Berlin eine Wohnmöglichkeit bieten. In der Hauptstadt stehen inzwischen über 50 Hütten.

Berlin. Nach mehreren Brände an einem „Little Home“ – einer Notbehausung für Obdachlose – im Norden von Pankow hat die Berliner Polizei einen Hergang ermittelt, den der Betreiberverein der Hütten nicht erwartet hatte. Offenbar wurde die Bude in der Kleinen Wiltbergstraße im Pankower Ortsteil Buch vom Bewohner in Brand gesetzt. Zweimal stand die Behausung Anfang Oktober in Flammen, was zu Feuerwehreinsätzen führte. Zunächst ging die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. Kurz darauf ereignete sich ein dritter Zwischenfall, bei dem die Hütte durch das Herausreißen von Fenstern und Türen erneut stark beschädigt wurde. Zur Aufklärung der Zwischenfälle rief der Verein „Little Home“ aus Köln, der die Behausungen für Obdachlose herstellen lässt, bei Facebook zur Suche nach einem Täter auf – und stellte auch eine Belohnung in Höhe von 250 Euro für Hinweise in Aussicht.

Verein zieht Fahndung nach Brandstifter zurück Doch nun wurde dieses Schreiben offiziell zurückgezogen. Inzwischen sei klar, was mit dem Little Home in Buch geschah. „Es ist nicht von Jugendlichen als Mutprobe angezündet worden, es gibt keinen rechten Hintergrund und auch keinen Hass gegen obdachlose Menschen. Der Brand wurde vom Little Home-Bewohner selbst gelegt“, gab der Verein im sozialen Netzwerk bekannt. Gemeinsam mit dem Bewohner will man nun nach einer Lösung suchen. Auch nach der Tat soll ihm die Unterstützung des Vereins sicher sein. Neue Generation von Little Homes in Arbeit Derzeit stehen in Berlin über 50 solcher Hütten verteilt im Straßenland, die von Helfern mit einfachen Mitteln zusammenmontiert werden, um sie dann an Obdachlose zu übergeben. In Kürze soll in der Hauptstadt auch die eine neueste Generation von Little Homes zur Erprobung kommen, die den Komfort der provisorischen Unterkünfte noch einmal erhöht.