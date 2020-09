Fünf Jahre Bauarbeiten für eine neue Turnhalle in Pankow

Weit und breit keine Turnhalle in Sicht: Die Baustelle an der Neuen Schönholzer Straße in Pankow liegt seit Monaten brach.

Berlin. Nirgends in Berlin lastet ein höherer Druck auf Behörden, Schulen einer wachsenden Zahl von Kindern anzupassen. Nirgends ist die Liste von Erweiterungen von heutigen Lernorten so lang wie in Pankow. In diesem Bezirk, wo derzeit drei Oberschulen fehlen und bis 2030 nicht weniger als 24 neue Grundschulen erbaut und eröffnet werden müssen, kann aber schon die Errichtung einer Turnhalle zu massiven Schwierigkeiten führen. Das zeigt auch eine riesige Baugrube mitten im Florakiez – ein Loch, an dem schon seit Monaten kein Bagger mehr gegraben hat. Im Gegenteil: Alle Baufahrzeuge sind im Frühling verschwunden. Und die Gründe haben mit der Corona-Krise nichts zu tun.