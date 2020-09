Berlin Prenzlauer Berg: Mieter beziehen Supermarkt-Wohnungen

Im Erdgeschoss ein Supermarkt, darüber sechs Etagen mit Wohnungen: Ein Projekt in Prenzlauer Berg nutzt das Grundstück an der Pappelallee maximal aus.

Berlin. Einkaufen im Erdgeschoss, darüber sechs Etagen Platz zum Wohnen in einem Kiez, der kaum noch Freiflächen für Bauprojekte bot: Mit dem Ensemble „Port-o-Prenz“ will der Immobilienentwickler Trei Real Estate – ein Unternehmen der Tengelmann-Gruppe – die neue Symbiose aus Handel und Lebensraum in Prenzlauer Berg vorführen. Nach rund zwei Jahren Bauzeit kommt der Komplex auf der Fläche einer früheren DDR-Kaufhalle an der Pappelallee nun zur Fertigstellung. 240 Wohnungen gehen ab sofort in Vermietung, wie Trei am Dienstag mitteilte.