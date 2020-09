Pankow lässt beschädigtes Stück der Mauer sanieren

Die künftigen Bewohner eines Genossenschaftshauses in Pankow werden ein Stück Mauer im Garten haben, das durch den Bau einen schweren Schaden erlitt.

Berlin. Erst durch seine Beschädigung durch Bauarbeiten bekam ein wenig beachtetes Stück der Berliner Mauer in Pankow im Frühling politische Beachtung. An der Ecke Maximilian- und Dolomitenstraße hatten Bauarbeiter große Stücke der Wand, die zu DDR-Zeiten zur so genannten Vorfeldsicherung der Grenzanlagen gehörte, versehentlich abgerissen.