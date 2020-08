Berlin: Extinction Rebellion blockiert Parkplätze mit "Platzparks"

Verkehrswende durchsetzen in Eigenregie: Die Extinction Rebellion postiert "Platzparks" auf Parkplätzen - wie hier auf der Florastraße in Pankow.

Die Gruppe baut Blumenkübel aus Paletten, um Autos in Berlin Raum wegzunehmen. Ein Platzpark in Pankow wurde schon entfernt.

Berlin. Bislang machte „Extinction Rebellion“ vor allem mit großangelegten Protestzügen oder Sitzblockaden von sich reden. Nun aber hat die Gruppe der Klimaaktivisten ihre Strategie erweitert und postiert in verschiedenen Berliner Bezirken auffällige Paletten mit Blumenkübeln auf Parkplätzen am Straßenrand. Zehn Orte in Berlin habe man bereits mit den Kästen bestückt, erklärt Extinction Rebellion Berlin auf Anfrage – zum Beispiel die Florastraße und Kastanienallee in Pankow, aber auch den Kudamm in Charlottenburg, die Schloßstraße in Steglitz oder die Kreuzberger Oranienstraße.