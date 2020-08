Rund um den Bahnhof Pankow lebt es sich künftig deutlich leiser. Schutzwände dämpfen Lärm an der Fernbahn und der S-Bahnlinie 2.

Lärmsanierung Bahn verbaut für 1,8 Millionen Euro Lärmschutz in Pankow

Berlin. Nicht nur der Fluglärm in Alt-Pankow verschwindet in diesem Herbst mit der Schließung des Flughafens Tegel – auch der Krach von der Schiene wird ab November je nach Wohnlage kaum noch hörbar sein. Insgesamt 1,8 Millionen Euro lässt sich die Deutsche Bahn eine Lärmsanierung im Bezirk kosten, die man ab dem 17. August durch den Bau von neuen Schutzwänden weiter vorantreiben will.