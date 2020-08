Eine Million Euro für Pankower See – aber kein Zeitplan

Reif für die Renaturierung: Der Wilhelmsruher See in Pankow ist seit 13 Jahren ein Sorgenfall.

Der Wilhemsruher See hat sich von massiven Umweltproblemen erholt. Aber ein Ende der „Kur“ ist nicht in Sicht.

Berlin. Er ist keine Grube mit stinkender, roter Algenbrühe mehr, aber auch längst noch kein Gewässer, in dem man baden möchte: der Wilhelmsruher See gilt gerade in Krisenzeiten als beliebtester Naherholungsort für über 8000 Pankower im namensgleichen Ortsteil. Zum Zweck der Renaturierung liegen seit 2019 zwar 1,1 Millionen Euro bereit. Wann Anwohner aber den entsprechenden Gegenwert sehen werden und das Projekt zum Abschluss kommt? Es bleibt auch ein Jahr nach der Geldbeschaffung unbekannt. „Die genaue Fertigstellung der Gesamtmaßnahme lässt sich noch nicht terminieren“, ließ das Bezirksamt Pankow Staatssekretär Stefan Tidow übermitteln. Der hatte sich auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Torsten Hofer hin nach dem Zeitplan erkundigt. Fest steht laut Auskunft des Bezirksamts nur: „Die Entwurfsplanung soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.“ Gefährdet das nicht gerade forsche Tempo bei der Planung die Finanzierung aus dem Fördertopf?