Berlin hat keine Alternative zu Lkw-Routen durch Pankow

Ein typisches Bild in Pankow-Niederschönhausen: Dieser 40 Tonner hat sich festgefahren und kommt erst nach langem Rangieren wieder frei.

Seit Jahren kämpfen Nachbarschaftsvereine in Pankower Wohnstraßen gegen Schwerlastverkehr. Nun zerschlägt sich die Hoffnung auf Hilfe.

Berlin. Es gab Sitzstreiks, Demonstrationen und Petitionen. Immer wieder forderten Anwohnergruppen in Pankow-Niederschönhausen, Wilhemsruh und Rosenthal vom Bezirksamt und Senat, sie von Lastwagen zu befreien, die tags und nachts an ihren Häusern vorbei in Richtung Autobahn rollen. Gerade erst erfuhren die Nachbarn der Friedrich-Engels-Straße, dass die Sanierung ihres kaputten Pflasters immer noch keinen Zeitplan hat. Ein Tempolimit von 10 km/h, das allzu oft missachtet wird, bleibt vorerst die einzige Form von amtlicher Hilfe.