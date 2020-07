A114: Pankow-Zubringer am Wochenende wieder gesperrt

Verkehr in Berlin

Berlin. Erneut führen Bauarbeiten am Pankow-Zubringer, der Autobahn A114, am ersten Juli-Wochenende zur Vollsperrung und zu Staus auf umliegenden Straßen. Wie die Verkehrsinformationszentrale VIZ mitteilt, gilt die Sperrung im Bereich zwischen den Anschlussstellen Pasewalker Straße und Schönerlinder Straße bereits ab Freitag, 3. Juli, um 22 Uhr und dauert bis Sonntag, 5. Juli, um 5 Uhr. Autofahrer müssen vor allem im Norden Pankows mit erheblichen Behinderungen rechnen und können die ausgeschilderte Umfahrung nutzen.