Schutz vor dem Ertrinken: Strandbad Weißensee öffnet wieder

Immer wieder kommt es zu schweren Badeunfällen am Weißen See. Das Strandbad will die Gefahr senken – doch Corona erschwert den Betrieb.

Berlin. In den Schrecken mischte sich die Freude: Fast zeitgleich zum Entsetzen über das Schicksal eines Schwimmers, der am Wochenende bei einem unerlaubten Bad fast ertrunken wäre, erhielt Alexander Schüller die Genehmigung zum Saisonstart für sein Strandbad Weißensee. Schüllers Anlage, gepachtet von den Berliner Bäder-Betrieben, liegt nur wenige Meter neben der Unglücksstelle. Mit der Öffnung am Freitag, 3. Juli, könnte sie helfen, dass sich die Beinahe-Katastrophe vom Wochenende nicht wiederholt. „Am Weißen See ist das Baden ausschließlich hier im Strandbad erlaubt“, erinnert Schüller. Nur dort seien Rettungsschwimmer im Einsatz, um das Schlimmste zu verhindern.