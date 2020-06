Galaktische Mission Schulprojekt in Pankow: Ballon trägt Sonde in den Weltraum

Berlin. Ein letzter Anruf bei der Luftsicherheit, dann werden sie die Freigabe erhalten. Dann schicken Teenager einen Ballon ins All, mit einer Sonde voller Messfühler und Kameras an der Leine. Unter dem Namen „Strato II“ haben die Jugendlichen ihren Weltraum-Ballon auch Polizei und Behörden gemeldet. Wenn es in Pankow aufgeregte Anrufe geben sollte, müssen die ja wissen, um was für ein Flugobjekt es sich handelt. Bis zu 52 Kilometer hoch kann Strato II, ein 16 Meter langer, durchsichtiger Zylinder voller Helium, an diesem Freitag ab 20 Uhr in den Himmel über Berlin schweben. Und damit die Reiseflughöhe eines Airbus-Jets um das Fünffache übertreffen. Auf den ersten Fotoaufnahmen aus der Stratosphäre wird dann, wie es im Peter Fox-Song heißt, Schwarz zu Blau.