Pankows Grüne zeigen Vision für Wohnstraßen ohne Parkplätze

Autos in die Quartiersgarage, Kinder auf die Straße: So stellen sich Pankows Grüne und der Planer Martin Aarts die Kavalierstraße in Pankow im Jahr 2030 vor.

Berlin. Autos gibt es schon noch. Aber sie verschwinden in einer Quartiersgarage statt vor Gründerzeithäusern unter Laternen in Alt-Pankow zu parken. Hier entstehen Spielplätze und Urban Gardening-Kästen auf ehemaligen Stellplätzen. Dazu eine Fahrradstraße mit Parklets am Schlosspark, eine neue Straßenbahnlinie neben einem grünen Radweg auf der Mühlenstraße. Und dann ist da noch die Begegnungszone mit Tempo 20 zwischen dem Dorfanger an der Breite Straße und dem Einkaufszentrum Rathaus Center: Pankows Grüne haben eine Vision für fünf Straßenbereiche, die manch leidenschaftlichen Autofahrer zusammenzucken und bekennende Radfahrer hoffen lässt. Die Fraktion um die Vorsitzende Cordelia Koch lässt bei ihrem neuen Konzept Stadtraum 2030 für Alt-Pankow nicht nur Simulationsbildern sprechen, sondern auch Anwohner und renommierte Planer. „Das ist eine Hilfestellung zum Umdenken“, sagt Christoph Michael vom Büro MLA+, das im Auftrag der Grünen mit Fantasie und Detailverliebtheit planen durfte