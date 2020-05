Neue Analyse: Aufwertungsdruck in Prenzlauer Berg sehr hoch

„Eine der attraktivsten Wohnlagen Berlins“: Experten empfehlen weitere Eingriffe in den Wohnungsmarkt für sechs Kieze in Pankow.

Berlin. Der Pfeil ist feuerrot und zeigt senkrecht nach oben. Was er darstellt, ist der Aufwertungsdruck in fünf Altbau-Vierteln von Prenzlauer Berg. Seit vielen Jahren gelten hier bereits strenge Milieuschutz-Regeln, die eine zu aufwendige Sanierung, gefolgt von Mietsteigerung und Bevölkerungsaustausch verhindern sollen. Doch die neueste Untersuchung der Büros Argus und Stern im Auftrag des Bezirksamts Pankow zeigt an: Die Maßnahmen der sozialen Erhaltungssatzung müssen nicht nur erhalten bleiben, sondern eher noch verschärft werden. So lautet zumindest der Handlungsvorschlag von Bernd Greve, der das Gutachten mit einem Expertenteam erstellt hat. „Es handelt sich hier um eine der attraktivsten Wohnlagen Berlins“, erklärte Greve bei der Vorstellung des Papiers. Wenn die Analyse für 55.000 Haushalte tatsächlich zutrifft, hat die oft als Gentrifizierung in Prenzlauer Berg ihren Gipfel noch immer nicht erreicht.