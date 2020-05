Wilhemsruher Tor in Pankow: Höhere Schlote, weniger Gestank

Berlin. Kakao und Brötchen, Metall oder Müll – wie es rund um den Bahnhof Wilhelmsruh riecht, entscheidet der Wind. Wie oft und wie stark es stinken darf, darum rankt sich seit Monaten ein Streit. Es geht um ein neues Quartier und viel Geld: Denn das Neubaugebiet Wilhelmsruher Tor mit 400 Wohnungen und einer Kita an der Kopenhagener Straße wird trotz jahrelanger Planungen keine Genehmigung erhalten.

Weil Industriebetriebe in der Reinickendorfer Flottenstraße zu oft zu viel Gestank in die Berliner Luft blasen, sagte das Bezirksamt Pankow den Bauherren ab. Der Grund: „Gesunde Wohnverhältnisse“ seien mit der teils unappetitlichen Geruchskulisse nicht zu haben. Ein Vorgang, der die Grundstückseigentümer und etliche Baupolitiker in Erstaunen versetzt. Sie zitierten die Geruchsgutachterin aus Sachsen jetzt persönlich herbei, um zu erfahren, wie der kritische Befund zustande kam.

Und hörten eine Überraschung. Denn anders als das Bezirksamt Pankow hält es Angelika Hentschel vom Büro Ergo sehr wohl für möglich, das neue Wohnquartier am Wilhelmsruher Tor zu bauen. Und gibt Lösungsbeispiele dafür, wie die dicke Luft verfliegt.

„Die Gießerei-Gerüche könnte man wohl über einen höheren Schornstein ableiten“, schlägt Hentschel vor. „Dann zieht die Wolke zwar weiter, aber die Geruchskonzentration sinkt.“ Grundsätzlich sei es möglich, die Geruchsimmissionen in dem Gebiet zu „kontingentieren“ und neue Grenzwerte aufzustellen, nennt sie weitere Schritte.

Voraussetzung für solche politischen Eingriffe: Pankow müsste das Bezirksamt Reinickendorf und den Senat davon überzeugen, dass die Chance auf 400 Wohnungen Eingriffe in bestehende Industrieanlagen rechtfertigt.

Pankow schlägt eine Umplanung zum Gewerbequartier vor

Nur ein Bahndamm trennt das Industriegebiet in Reinickendorf vom Pankower Stadtteil Wilhelmsruh. Gerüche wehen permanent hinüber – und verhindern hier ein neues Quartier.

Foto: Thomas Schubert / Vertragsfotografen

Aber genau das hält man in der Abteilung Stadtentwicklung weiterhin für schwierig. „Die Filteranlagen der Betriebe sind bereits auf dem Stand der Technik“, erklärt Pankows Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne). Und hält es deshalb für unwahrscheinlich, eine Handhabe zu finden, mit der man einen weiteren Umbau erzwingen kann. „Wir kommen hier nicht weiter wegen der Geruchsbelastung“, bleibt Kuhn bei der Schlussfolgerung seiner Abteilung, wonach der Wunsch, Wohnungen in Pankow zu bauen, mit Einschränkungen für vorhandene Industrie in Reinickendorf kaum aufzuwiegen ist. Trotzdem wolle man das Gespräch mit den Investoren des Wilhelmsruher Tors suchen, um eine verträgliche Lösung zu finden.

Je nach Bundesland sind die Voraussetzungen für Eingriffe bei Industriebetrieben verschieden. Den Bestandsschutz für Anlagen könne man in Sachsen verändern, sagt Gutachterin Hentschel – indem man eine technische Modernisierung verlangt, um die neuesten Standards zu erfüllen. „Alte Anlagen in Sachsen bekommen neue Bescheide. Und die sind dann umzusetzen“, beschreibt die Gutachterin das übliche Vorgehen in ihrer Heimat. Dass Städte an Gewerbegebiete heranwachsen und dadurch neue Vorgaben für die Betriebe getroffen werden, nennt sie „eine typische Entwicklung“.

Verzerrten Müllwagen die Messergebnisse?

Aussagen, die Johannes Kraft von der Pankower CDU-Fraktion aufhorchen lassen. Er vertrat schon lange die These, dass die Absage des Wohnungsbaus am Wilhelmsruher Tor wegen Gestanks zu früh kam. „Die Festlegung, dass man dort nicht bauen darf, erschließt sich nach dem Vortrag der Gutachterin in dieser drastischen Form nicht“, kündigt Kraft Widerstand gegen den Planungsstopp an. Er weist auch darauf hin, dass die Messergebnisse der Geruchsstudie womöglich verzerrt waren, weil donnerstags Müllfahrzeuge in der Gegend parken und deren Ausdünstungen wohl irrtümlich stationären Betrieben zugeordnet werden. Eine Annahme, die Folgen haben kann: Denn Müllwagen ließen sich leichter umparken als der Umbau von Industrieanlagen zu erzwingen wäre.

Ein Problem für gesunde Wohnverhältnisse nach neuesten Standards:Industrie am Bahnhof Wilhelmsruh.

Foto: T. Schubert / Vertragsfotografen

Auch die Investoren des Wohnquartiers, zu denen das Fürstenwalder Unternehmen Bonava und die Firma BII Berlin Immo Invest gehören, hatten angekündigt, gegen die Absage ihres Projekts vorzugehen. Tatsächlich soll es nach Lockerung der Corona-Verordnung neue Verhandlungen mit den Bauträgern geben, bei denen der Bezirk aber eher eine Änderung der Pläne anregen will – weg vom Wohnen, hin zum weniger gestanksempfindlichen Gewerbe. Bislang lehnen die Investoren den Kurswechsel aber strikt ab.

Dass die Baufläche des Wilhelsmruher Tors an der Kopenhagner Straße noch stärker beeinträchtigt ist als andere Gebiete des Ortsteils, liegt an einem ungünstigen Effekt. „Offenbar werden die Gerüche durch den Bahndamm nach oben getragen. Sie werden dann entlang der Kopenhagener Straße vor dem Baugrundstück kanalisiert“, beschreibt Hentschel das Phänomen.

Ein Runder Tisch für gesundes Wohnen in Pankow

An der handwerklichen Richtigkeit des Gutachtens gibt es bei Kritikern anders als an der Interpretation wenig Zweifel. Welcher Aufwand getrieben wurde, zeigt sich schon daran, dass an jedem der Messpunkte 26-mal im einem Jahr eine Begehung stattfand, zu allen Wochenzeiten und bei verschiedensten Wetterverhältnissen.

Deshalb hält der Pankower SPD-Abgeordnete Torsten Hofer an den Ergebnissen der Studie fest. Von Anfang an gehörte er dennoch zu den schärfsten Kritikern der Absage des Wohnquartiers, zumal der Vorgang mit seiner parlamentarischen Anfrage im Herbst 2019 enthüllt wurde. „Man muss ein Konzept vorlegen, wie die geruchsintensiven Industrieabgase, die aus dem Industriegebiet Flottenstraße kommen, direkt an der Quelle reduziert werden“, mahnt der Sozialdemokrat. Und schlägt einen Runden Tisch mit allen Verantwortlichen vor, um das Geruchsproblem, aber auch die hohe Verkehrsbelastung mit schweren Lastwagen im Gewerbepark Flottenstraße zu diskutieren.

Im Zweifelsfall dürften die Interessen der Wirtschaft nicht über dem Wohlbefinden der Bevölkerung stehen, meint Hofer und sagt: „Unternehmen müssen stärker in die Pflicht genommen werden, die Geruchsentwicklung zu reduzieren, da das Interesse der Bevölkerung an gesunden Wohnverhältnissen, das wirtschaftliche Interesse der Unternehmen überwiegt. Insbesondere auch dann, wenn diese Unternehmen zum Beispiel hohe Gewinne machen.“