Denkmalschützer retten beschädigtes Stück der Berliner Mauer

Berlin. Ein bislang wenig beachteter Teil der Berliner Mauer an der Dolomitenstraße in Pankow steht ab sofort unter Denkmalschutz. Laut einer Prüfung der Stiftung Berliner Mauer und des DDR Museums handelt es sich bei dem Betonwall um einen Teil der so genannten Vorfeldsicherung des Grenzstreifens – und muss wegen des geschichtlichen Werts erhalten bleiben.

Allerdings ist nur noch ein letzter Rest der Mauersegmente vor dem Bahndamm an der Dolomitenstraße erhalten, weil vor wenigen Wochen ein großer Teil der Begrenzung bei den Arbeiten eines Wohnungsbauprojekts auf dem Grundstück abgerissen wurde. Nun ist klar: die verbliebenen fünf Fragmente auf der Baufläche bleiben nicht nur erhalten, sondern werden auch Teil eines neuen Gedenkorts. Hinweistafel sollen die Geschichte der Mauer in Pankow vermitteln „Der aktuelle Vorgang zeigt, wie bedeutsam Denkmalschutz in einer sich dynamisch wandelnden Stadt wie Berlin ist. Bislang standen diese fünf Segmente nicht auf der Denkmalliste“, schreibt nun die Mauer-Stiftung zu dem umstrittenen Vorgang. In Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt sei es gelungen, „einen schützenswerten und relevanten Originalbestand als Zeugnis deutsch-deutscher Geschichte dauerhaft zu sichern“. Jetzt gehe es darum, dass das betroffenen Mauerstück nicht nur unversehrt bleibt, sondern auch „kontextualisiert und erläutert wird“. Angedacht ist die Aufstellung von Hinweistafeln, auf denen Passanten die Funktion der Betonstücke nachlesen können. Am Freitag wollen die Verantwortlichen den Plan gemeinsam mit den Grünen-Abgeordneten Andreas Otto vorstellen. Auf dem Gelände türmen Bagger derzeit den Baugrund für 39 Wohnungen der Genossenschaft EWG auf, die das Projekt an der Ecke Dolomiten- und Maximilianstraße 2021 zum Abschluss bringen möchte. Weil die Mauerfragmente bislang keinen Schutzstatus innehatten, wurde ein großer Teil abgeräumt. In der Baugenehmigung des Bezirksamts Pankow waren keine Hinweise enthalten, dass es den Wall zu schützen gilt. Ein Fehler, wie sich nun zeigt. Sowohl das DDR-Museum als auch die Stiftung Berliner Mauer wollen angesichts des Schadens dazu beitragen, „mehr Sensibilität im Umgang mit historischen Zeugnissen im Stadtraum zu fördern, insbesondere und gerade auch an weniger prominenten Orten in Berlin“. Die originalen Mauerspuren jenseits von East Side Gallery und Bernauer Straße seien vom Verschwinden bedroht. Das zeige der jüngste Fall an der Dolomitenstraße in Pankow.