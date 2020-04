Protestbrief zu Stadion-Abriss in Pankow: Senat bleibt hart

Berlin. Abriß und Neubau oder behutsame Sanierung? Um das Schicksal des Stadions im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in Prenzlauer Berg schwelt seit Monaten ein Streit, den Kritiker jetzt abermals befeuern. Mit einem offenen Brief an Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) fordert die Initiative Jahn-Sportpark, den vor Monaten beschlossenen Abbruch zu überdenken. So heißt es in dem Schreiben, man wolle mit Senatorin Lompscher und Senatsbaudirektorin Regula Lüscher „unverzüglich“ ins Gespräch kommen über die geplante Umgestaltung der Pankower Anlage, bei der allein der Abriss und Neubau des Stadions 120 Millionen Euro kosten wird.

Nach Corona-Krise: Initiative will Einsparung bei Großprojekts im Pankow Aus Sicht von Sprecher Philipp Dittrich gilt es, die Planungen zu Beseitigung des Stadions und zum Abtrag des Trümmerschutthügels, auf dem es steht, wegen mangelnder Bürgerbeteiligung zu stoppen. Ein solches Vorhaben könne nicht ohne umfassenden Dialog und der Klärung der Neugestaltung im Rahmen eines Wettbewerbs stattfinden. Der Abtransport des Schutts mit „Tausenden von Lkw-Fahrten und die Verschwendung der im Gebäude und seinen Materialien enthaltenen Energie stehen in krassem Widerspruch zur vom Senat im Dezember anerkannten Klimanotlage“, schreibt Dittrich. Auch die Freunde des Mauerparks mit ihrem Vorsitzenden Alexander Puell unterstützt die Initiative mit Blick auf hohe Kosten und einen ungewissen Nutzen des Projekts. Aus ,schneller, höher, weiter’ muss ,bürgerfreundlich, klimaschonend und nachhaltig’ werden, appelliert Puell für eine Umplanung beim Stadionbau. Ein „Verschleudern von hunderten Millionen Euro können wir uns in Zeiten von Klima- und Corona-Krise nicht mehr leisten.“ Senatssportverwaltung sieht Weiterbetrieb des alten Stadion als „unwirtschaftlich“ an Im Hause der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die Senatorin Lompscher leitet, sieht man die Verantwortung bei der Sportverwaltung und lehnt eine Stellungnahme zum offenen Brief der Initiative aus Prenzlauer Berg ab. Dafür bekennt sich das Ressort von Sportsenators Andreas Geisel (SPD) zum bestehenden Plan, das alte Stadion, das erst 1987 mit der Eröffnung der großen Tribüne zur Fertigstellung kam, gegen einen gleichgroßen Neubau zu ersetzen. „Der Senat hat bereits im Rahmen der Machbarkeitsstudie geprüft, ob das Stadion unter Beachtung aller sportfachlichen, inklusiven, sicherheits- und genehmigungsrelevanten Aspekte saniert werden kann. Dies ist unter Erhaltung des Bestandes nicht möglich“, schreibt ein Sprecher der Sportverwaltung auf Anfrage. Einen von der Initiative befürchteten Kahlschlag bei der Begrünung der Anlage werde es nicht geben – der Baumbestand sei „von zentraler Bedeutung“ und soll erhalten bleiben. Weiterhin heißt es, dass der Neubau sich an zukünftigen Anforderungen orientiert: „Das Stadion ist in erster Linie ein Funktionsbau, welcher die Anforderungen des organisierten Inklusions- und Vereinssports sowie der Sportmetropole Berlin und damit aller Sportnutzer und aller Besuchenden erfüllen muss.“ Das bestehende Stadion werde „Anforderungen weder heute noch in Zukunft gerecht“ und soll deshalb ersetzt werden. Den Erhalt des Bestandsbaus nennt die Sportverwaltung „unwirtschaftlich“, zumal man dadurch „die berechtigten Interessen des organisierten Sports“ missachte. Bleibt es beim Senatsbeschluss, wird das Jahn-Stadion, das auch Cantian-Stadion genannt wird, zum Ende des Jahres weichen.