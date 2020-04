Bauprojekt in Pankow: Mieter bitten um Abbruch wegen Corona

Berlin. Die Anwohnerversammlungen sind ausgefallen, das Verfahren zur Nachverdichtung einer Wohnsiedlung der Gesobau am Schlosspark Schönhausen in Pankow geht weiter: per Post. Mithilfe von Fragebögen versucht das Wohnungsunternehmen Bürgern Mitsprache zu geben bei der Gestaltung von neuen 150 bis 170 Wohnungen in den Höfen zwischen Kavaliestraße und Ossietzkystraße. Es sind Fragebögen, die ein Minimum an Dialog sicherstellen sollen in einer Zeit, da Versammlungen wegen der Corona-Krise unmöglich sind. Doch eine Gruppe der Anwohner, die sich in der Initiative „Grüner Kiez Pankow“ organisiert, hat entschieden, die Bürgerbeteiligung auf dem Briefweg zu boykottieren.

Sie will einen planerischen Härtefall geltend machen, weil Mieter seit dem Ausbruch des Coronavirus andere Sorgen hätten als diese. Und einen Neustart des Projekts einfordern als Konsequenz zur Krise. Nachverdichtung in Pankow: Geigerin spielt im baureifen Hof Das jetzige Verfahren zur Nachverdichtung der Höfe gehe weiter, „obwohl viele Anwohner Existenzsorgen und familiäre Überbelastungen haben“, warnt Ulrich Weller, ein Sprecher von "Grüner Kiez". Es gehe um Menschen, die „teilweise nicht wissen, wie sie ihre nächste Miete zusammenbekommen und sich weiterhin um ihre Gesundheit sorgen.“ Die Gesobau setze anders als von den Bewohnern gefordert, die Partizipation nicht aus, sondern verschickt Fragebögen, „auf denen man ankreuzen kann, ob der Müll über oder unter der Erde sein soll“, stellt Weller die Beteiligung per Post in Frage. Mit einem Cello-Konzert der Musikerin Julia Dimitroff in den begrünten Höfen der 50er-Jahre-Siedlung, setzten die Nachbarn deshalb nun ein klingendes Zeichen des Protests. Gesobau sieht sich in der Verantwortung zum Bau günstiger Mietwohnungen Die Gesobau hingegen verweist auf die direkte Kontaktmöglichkeit in Telefonsprechstunden. Und sieht sich weiterhin in der Verantwortung als Akteur der „sozialen Wohnraumversorgung“. Also als solidarischen Freund der Mieter. So verweist das Unternehmen erneut auf Vorgaben des Berliner Senats aus einer Kooperationsvereinbarung zu „leistbaren Mieten, Wohnungsneubau“, die eine Nachverdichtung von landeseigenen Grundstücken als Baustein gegen die Steigerung von Mieten und Wohnungsmangel sieht. Alle Bestandsgrundstücke der Wohnungsunternehmen in Berlin würden dafür überprüft. Die Befürchtungen der heutige Anwohner, ihre Freiflächen zu verlieren und die Notwendigkeit zum Bau günstiger Wohnungen auf den wenigen freien Grundstücken, müssen dabei zu einem Ausgleich kommen. Für das Bauprojekt in der Kavalierstraße in Pankow fanden in diesen Tagen auch Untersuchungen für ein umfangreiches Bodengutachten statt. Auskunft über die Ergebnisse des Gutachtens und die Rückmeldung zur Umfrageaktion werden voraussichtlich im Juni bekannt.