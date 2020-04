Schönhauser Allee: Nach tödlichem Unfall - Protest gegen Gefahrenstelle

Berlin. Kurz nach dem Tod eines Bauarbeiters auf der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg haben rund 50 Teilnehmer bei einer Kundgebung der Initiative Changing Cities und des Vereins „Fuss“ den Unfall betrauert. Obwohl man auf die Einladung verzichtet hatte, kamen mehr als doppelt so viele Personen wie die Berliner Corona-Verordnung gestattet zum Ort des Geschehens.

Weil die Anwesenden die Abstandsgebote warten, ließ die Polizei die Veranstaltung am Sonntagnachmittag aber zu. Fest steht, dass die problematische Gestaltung des Verkehrs an der Schönhauser Allee, Ecke Gneiststraße nicht die Ursache dafür war, dass am Freitag ein Mann bei Vermessungsarbeiten von einem Autofahrer übersehen und angefahren wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er gegen einen Pfeiler geschleudert und getötet.

Trotzdem nimmt der Vorsitzende von „Fuss“, Roland Stimpel den Todesfall zum Anlass, um den „in der Tat feindseligen und gefährlichen Ort“ in den Blick zu nehmen. Denn die Überquerung der Schönhauser Allee für Fußgänger an dieser Stelle sei erwiesenermaßen ein riskantes Unterfangen. Und der einfachsten Art der Entschärfung steht laut Stimpel eine bestimmte Berliner Verwaltungsvorschrift im Weg.

Zebrastreifen an der Schönhauser Allee entfällt wegen Straßenbahngleisen

Nach dem tödlichen Unfall an der Schönhauser Allee ermittelte die Polizei am Freitag den Hergang und sperrte die Fahrbahnen für mehrere Stunden.

Foto: Thomas Schubert

„Diese Vorschrift besagt, dass man keine Zebrastreifen einrichten darf, die über Schienen führen“, sagt der Mann, der für die Rechte der Berliner Fußgänger kämpf.

Hier, auf der Schönhauser Allee, wo die Straßenbahnlinie M1 zwischen Pankow und dem Bezirk Mitte verkehrt, sind nun einmal Gleise vorhanden – was den mehrfach geforderten Fußgängerüberweg verhindert. Auch die Initiative von Pankower Bezirksverordneten, die eine Querungsfhilfe für Fußgänger der Schönhauser Allee in Höhe der Gneiststraße beantragt hatten, konnte an dem Grundsatz nichts ändern.

Die Grünen-Politikerin Patrizia Flores wirbt nun dafür, das Problem jetzt erst recht anzugehen – und weist darauf hin, dass es an der Problemkreuzung keine sichere Möglichkeit gibt, die stark befahrene Schönhauser Allee zu überqueren. Fußgänger hätten nicht nur das Dilemma, auf einem mehrere Hundert Meter langen Straßenstück keine Ampel und keinen Zebrastreifen vorzufinden, sagt Flores. Sie müssten auch noch zwischen parkenden Autos hervortreten, die sie teilweise verdecken.

Auch eine Straßenbahnhaltestelle an der Schönhauser Allee gilt als gefährlich

Für den Verein „Fuss“ liegt die Lösung des Problems ein Stück rund 50 Meter nördlich des Unfallorts. Dort, wo sich die Straßenbahnhaltestelle Milastraße der Linie M1 befindet. Auch die sei gefährlich gestaltet. „Hier müssen die Fahrgäste mitten auf der Fahrbahn aussteigen. Das ist problematisch“, meint Stimpel. „Wenn man die Haltestelle verändert, könnte man alles auf einmal anpacken“, lautet sein Vorschlag.

Eine sichere Passage für ein- und aussteigende Fahrgäste an der Station Milastraße, womöglich mit einer Ampel, wäre zugleich eine sichere Querung für alle anderen Fußgänger in diesem Bereich.