Jahn-Sportpark in Pankow bekommt Jogging-Strecke für Blinde

Berlin. Die Tore des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks sind im Zuge der Corona-Verordnung verschlossen – was nicht heißt, dass es um die drittgrößte Sportanlage Berlins still wird. Die Kritiker am geplanten Umbau des Parks ließen sich bisher nur schwer besänftigen. Gegner befürchten mal Baumfällungen, mal autolastige Verkehrslösungen und zu viel Aufwand für geringen Nutzen. Aber welche Sportangebote erwarten die Berliner eigentlich ab 2023 nach Fertigstellung des millionenschweren Großprojekts in Prenzlauer Berg? Erstmals gibt die Senatssportverwaltung jetzt detailliert Auskunft – und macht Freizeitsportlern von nebenan Hoffnung. Sie dürfen sich auf eine neue Jogging-Strecke und einen erweiterten Fitness-Parcours freuen, den auch behinderte Sportler nutzen können.

Sehbehinderte sollen im Jahn-Sportpark laufen können

Auf Anfrage des Pankower Grünen-Abgeordneten Andreas Otto bemüht sich Sport-Staatssekretär Aleksander Dzembritzki, den Mehrwert für Prenzlauer Berger herauszustellen, die derzeit um den Verlust von Freizeitfläche bangen. „Für Jogger sollen auf dem Gelände des Jahn-Sportparks eine Laufstrecke mit verschiedenen Bodenbelägen sowie unter Einbeziehung der Wege des Mauerparks ein längerer Rundkurs geschaffen werden“, kündigt er an. Dabei solle die Laufstrecke innerhalb des Jahn-Sportparks auch für Menschen mit Behinderung, vor allem für Sportler mit Rollstühlen und Sehbehinderte nutzbar sein. Ebenfalls beim Umbau des Jahn-Sportparks geplant: Ein großer Outdoor-Fitnesspark für Nutzer aller Altersgruppen an der Cantianstraße. Selbst die parkeigenen Beachvolleyball- und Tennisplätze könnten in Zukunft öffentlich zugänglich sein. Zumindest wird das laut Dzembritzki gerade geprüft.

Konflikte zwischen behinderten und nicht-behinderten Sportlern sollen ausbleiben

Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark soll insgesamt also mehr denn je Nachbarn zur Verfügung stehen, die sich ohne Vereinsbindung auf Laufpisten und Fitness-Landschaften trimmen wollen. Gemäß der geltenden Sportanlagen-Nutzungsvorschriften gebe es Einschränkungen nur durch Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb, also wenn der Breitensport wegen bestimmter Veranstaltungen pausieren muss, heißt es. Inwiefern sich im künftigen „Inklusionspark“ ein möglicher Nutzungskonflikten zwischen Sportangeboten für Menschen mit und ohne Behinderung anbahnt, kann die Senatssportverwaltung derzeit noch nicht einschätzen. Falls der Konflikt auftreten sollten, könne man wiederum die Nutzungsvorschriften heranziehen, lauter die Antwort Ottos Nachfrage.

Behinderten-Sportverband zieht in den Jahn-Sportpark

Zu den Akteuren, die im Jahn-Sportpark ihren neuen Stammsitz haben werden, gibt es ebenfalls neue Erkenntnisse: So sollen der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Berlin und der Sportclub „Lebenshilfe“ mit ihren Geschäftsstellen in den Park umziehen. Außerdem haben die Vereine Pfeffersport und der Paralympische Sportclub Bedarf an Geschäftsstellenräumen angemeldet. Ob man diesen Wunsch erfüllen kann, ist noch in Prüfung. Ebenfalls am neuen Nutzungsmix teilhaben sollen Schulen der Bezirke Pankow, Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und „förderungswürdige Sportorganisationen“.

BFC Dynamo spielt im neuen Jahn-Stadion

Doch Andreas Otto weist darauf hin, dass der Fußball dominant bleibt. Auch im neuen Jahn-Stadion mit 20.000 Plätzen, das die bisherige, gleichgroße Arena ersetzt, dient als Heimstätte des Fußballklubs BFC Dynamo. „Zwei Drittel der Veranstaltungen sind Fußballspiele, insbesondere in der Regionalliga. Zu diesen Spielen kommen in der Regel etwa 1000 Zuschauerinnen“, betont Otto. „Dafür bedarf es keines Abrisses und Stadion-Komplett-Neubaus für 120 Millionen Euro. Die technischen Mängel des Stadions können auch im Rahmen einer bescheidenen Modernisierung behoben werden“, kritisiert der Abgeordnete den großen Aufwand. Er spricht sich dafür aus, „dass der inklusive Sport, dessen Träger insbesondere auf kleine Hallen und Freiflächen warten, gegenüber einem Abriss und Neubau des Stadions die erste Priorität im Zeitplan und bei den Finanzmitteln haben sollte“.

Jahn-Stadion als Arena für Pokalspiele

Wie voll es im neuen Stadion wirklich wird, liegt wohl auch in den Händen der Sportler. „Die Auslastung des Großen Stadions hängt insbesondere vom sportlichen Erfolg der nutzenden Vereine und von künftig in Berlin stattfindenden Einzelveranstaltungen, wie beispielsweise dem German Bowl im American Football, ab“, erklärt Staatssekretär Dzembritzki. Es sei davon auszugehen, dass es etwa bei den bisherigen circa 60 Veranstaltungen pro Jahr bleibt. Auch für Pokalspiele mit großem Besucheraufkommen soll die Arena in Frage kommen – dann wären deutlich mehr als 1000 Plätze besetzt.

