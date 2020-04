Bedenken gegen eine soziale Idee: Am Gabenzaun sollen sich Bedürftige kontaktlos Spenden holen. Doch in Pankow hält man die Gefahren durch das Coronavirus für größer als den Nutzen.

Coronavirus in Berlin Corona-Gefahr in Tüten: Pankow warnt vor Gabenzäunen

Berlin. Ein simples Verfahren erfinden, um in der Corona-Krise schnell und kontaktlos für Obdachlose zu spenden – das ist der Gedanke hinter den sogenannten Gabenzäunen, die freiwillige Helfer überall in Berlin mit Hilfsgütern bestücken. Sie deponieren Lebensmittel, Desinfektionsmittel und Kleidung einfach in Plastiktüten und drapieren sie an öffentlichen Orten. Eine praktische Lösung, die nun allerdings in Pankow auf hygienische Bedenken stößt.