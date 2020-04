Danziger Straße: Pankow macht Kfz-Streifen zu breitem Radweg

Um während der Corona-Krise mehr Platz für Radfahrer zu schaffen, plant der Bezirk Pankow, einen Kfz-Fahrstreifen je Richtung auf einem Abschnitt der Danziger Straße zu einem breiten Radweg umzuwidmen. Die Umsetzung des temporären Radwegs, einer sogenannten „Pop-up-Bikelane“, könnte „bis Ende der Woche erfolgen, wenn alles optimal läuft“, teilte Pankows Verkehrsstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) mit. Ein zweiter Abschnitt auf der Danziger werde eventuell später ausgewiesen.

Breiter Radweg könnte auch auf der Schönhauser Allee kommen

Zudem plant der Bezirk, auf mindestens einem Abschnitt der Schönhauser Allee einen einen breiten Radstreifen auf der Fahrbahn zu schaffen. Zunächst sei dies zwischen Schwedter Straße und Torstraße vorgesehen, hieß es. „Ob eine Einrichtung im nördlicheren Bereich von Eberswalder Straße bis rund um die Schönhauser Allee Arkaden möglich ist, muss aufgrund der in dem Bereich befindlichen Tram-Schienen noch mit der BVG abgestimmt werden“, teilte Kuhn mit. Daneben werde auch überlegt, auf der Hansastraße und Stadtauswärts auf der Prenzlauer Promenade kurzfristig mehr Platz für Radfahrer zu schaffen.

Damit würde die Idee, temporärer Radwege nun auch in einem zweiten Berliner Bezirk umgesetzt. Vorreiter in dieser Hinsicht in der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Nachdem zunächst Kfz-Streifen entlang der Zossener Straße und am Halleschen Ufer zu breiten Radwegen wurden, hat der Bezirk mittlerweile auch in der Petersburger Straße, der Lichtenberger Straße und der Gitschiner Straße mehr Platz für Radfahrer geschaffen. Weitere Strecken sollen folgen, hieß es zuletzt vom Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes Felix Weisbrich.

Müllerstraße und Kantstraße könnten breite Radwege bekommen

Zuletzt hatten auch andere Bezirke angekündigt, dem Beispiel Friedrichshain-Kreuzbergs folgen zu wollen. Der Senatsverkehrsverwaltung wurden dazu unter anderem von den Bezirken Mitte, Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick Straßenabschnitte vorgeschlagen, auf denen breite Streifen für den Radverkehr entstehen könnten.

Darunter ist unter anderem die Müllerstraße in Wedding. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat sechs Strecken für breite Radwege vorgeschlagen. Die Routen führen entlang der Kantstraße, der Kaiser-Friedrich-Straße und dem Hohenzollerndamm. Zudem könnten auf der Bismarkstraße und der anschließenden Straße des 17. Juni, sowie auf der Bundesallee und der Lise-Meitner-Straße Fahrstreifen des Kfz-Verkehrs zu Radwegen werden. Auch in den Bezirken Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick sind Routen im Gespräch.

„Mit den temporären Radwegen schaffen wir in der Corona-Krise mehr Platz für den Radverkehr“, hatte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) zuletzt gesagt. „So erreichen wir mehr Sicherheit für die Radfahrenden, auch weil die Abstandsregeln auf Radwegen besser eingehalten werden können.“