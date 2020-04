Corona-Unterkunft für Flüchtlinge in Pankow eröffnet

Berlin. Die Möglichkeit der Isolation und Betreuungsstandards wie in einer regulären Unterkunft – das neue Quarantäne-Heim auf der Elisabeth-Aue im Pankower Ortsteil Französisch Buchholz verbindet beides. Am Dienstag ging die in Berlin einmalige Einrichtung für Geflüchtete, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder als Kontaktperson eines Erkrankten in Quarantäne müssen, offiziell in Betrieb. Das hat die Senatsverwaltung für Soziales auf Anfrage bestätigt.

„Die Unterkunft Buchholzer Straße nimmt ab heute geflüchtete Menschen in Quarantäne aus den Unterkünften des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten auf“, sagte ein Sprecher. Es gebe Appartments mit eigenen Küchen und Bädern, „Einzelquarantäne ist möglich“, hieß es. Das Ziel sei hier im Ernstfall Quarantäne-Auflagen für Betroffene umzusetzen, was bei der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete wegen der baulichen Bedingungen kaum möglich ist.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Vorrat an Schutzausrüstung für Quarantäne-Heim in Pankow sichert den Betrieb

Für Anwohner der Elisabeth-Aue in Pankow war vom Start der Unterkunft am Dienstag wenig zu bemerken. Nur einige Fahrzeuge vor dem Tor der aus Containern zusammengebauten „Tempohomes“ ließen darauf schließen, dass die Eröffnung erfolgt ist. Die maximale Kapazität der Einrichtung unter dem Träger Albatros wird bei 300 Bewohnern liegen. Voraussetzung für die Inbetriebnahme im Rahmen des Infektionsgeschutzgesetzes war die Bereitstellung von genügend Schutzausrüstung für das Personal und die Bewohner. Ohne einen gesicherten Grundstock an Material hätte das Heim, das die Ausbreitung des Coronavirus in Berliner Flüchtlingsheimen verhindern soll, nicht öffnen dürfen, hieß es.

Amtsärzte entscheiden über Verlegung von Erkrankten nach Pankow

Um einen problemlosen Betrieb der Corona-Unterkunft zu sichern, sind die Mitarbeiter permanent mit dem Pankower Gesundheitsamt und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten LAF in Kontakt. Ob eine Verlegung einer Person bei Verdacht auf Corona oder eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus in das neue Heim stattfindet, wird vom zuständigen Amtsarzt entschieden. Eine Mitsprache der Senatsverwaltung für Soziales ist bei dieser Entscheidung nicht vorgesehen. In der Regel dauert eine Quarantäne-Unterbringung 14 Tage.