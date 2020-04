Nur noch Radverkehr: Gleimtunnel könnte für immer schließen

Berlin. Es ist das Ende einer 16-monatigen Pause: Am Donnerstag, 2. April, soll der Gleimtunnel für den Autoverkehr erstmals seit Januar 2019 wieder öffnen. Dann räumen die Berliner Wasserbetriebe den Teil ihrer Baustelle beiseite, die ein Stück der Tunnelöffnung verstellt. Aber einer Vollsperrung hätte es nach eigener Aussage niemals bedurft. Aus Sicht der Wasserbetriebe war der totale Stopp des Durchgangsverkehrs für Autos und Lieferfahrzeuge, die sich 16 Monate andere Wege von Prenzlauer Berg nach Gesundbrunnen suchen mussten, eine verkehrspolitische Entscheidung in Pankow. Geisterfahrer hätten die vorläufig geltende Einbahnstraßenlösung ignoriert, begründeten Bezirk und Senat die Abriegelung der zweiten Spur, die zeitweise noch offen war. In Absprache mit der Polizei sei man zu dem Schluss gekommen, den Tunnel aus Sicherheitsgründen lieber ganz zu schließen. Zugleich war von Anwohnern des Mauerparks zu hören, dass sie diese Art der Verkehrsberuhigung am Gleimtunnel begrüßten. Jetzt deutet sich an: Die Beruhigung könnte – trotz der vorläufigen Öffnung am Donnerstag – bald dauerhaft kommen. Und den kleinen Grenzverkehr zwischen den Bezirken für immer verändern.

Der Grund liegt in der Radverkehrsstrategie begründet, die zu beiden Seiten der früheren innerdeutschen Grenze Vorfahrt für umweltfreundliche Fortbewegung vorsieht. Als langes Band soll sich eine rund vier Kilometer lange Fahrradstraße aus Gesundbrunnen durch die Gleimstraße und die Stargarder Straße bis zum Planetarium an der Prenzlauer Allee erstrecken. Mitten durch den Gleimtunnel hindurch. Eine Lösung für die Pankows SPD-Fraktionschef Roland Schröder beachtliche Sympathien sieht. In seinen eigenen Reihen hätte sich bereits ein Teil der Genossen für eine Dauersperrung des Gleimtunnels für den motorisierten Durchgangsverkehr ausgesprochen. „Voraussetzung wäre aber, dass man eine Lösung für den Lieferverkehr findet. Da müsste man Ausnahmen festlegen“, nennt Schröder eine Vorbedingung. „Mit einer beweglichen Sperre am Tunnel könnte man zum Beispiel dafür sorgen, dass der Individualverkehr eingeschränkt wird, aber Lieferanten durchkommen.“ Und Radfahrer sowieso.

Gleimtunnel wird geöffnet – Baustraße im Mauerpark verschwindet

Mit der vorläufigen Öffnung des Gleimtunnels gehen zugleich die Bauarbeiten am neuen Stauraumkanal der Wasserbetriebe unter dem Mauerpark zu Ende – wenn auch nicht ganz so schnell, wie erhofft. „Wir müssen derzeit noch auf eine Firma warten, die im Kanal die Spülklappen einbaut“, berichtet Sprecher Stephan Natz von einer leichten Verzögerung auf der Zielgeraden des größten Projekts dieser Art in ganz Berlin. Bei den Spülklappen handle es sich um Elemente, die den im Kanal angestauten Schlamm im richtigen Moment aus der Röhre befördern. Dabei funktioniere der Mechanismus ganz ähnlich wie bei einer Toilettenspülung, erklärt Natz.

Wenn der 654 Meter lange Kanal nach seiner Vollendung im Laufe dieses Frühjahrs erstmals in Betrieb geht, wird das Riesenbauwerk erheblich dabei helfen, Schmutzwasser aus Flüssen fernzuhalten. Ohne den unterirdischen Stauraum ist das Fassungsvermögen der Berliner Kanalisation so begrenzt, dass der Schmutz bei starkem Regen überläuft. Damit wäre es dank des Zwischenspeichers im Mauerpark dann vorbei – ein großer Fortschritt bei der Sauberhaltung von Panke und Spree. Und der Grund für die 20 Millionen-Euro-Investition, die rund zwei Jahre lange Bauarbeiten im Mauerpark erforderte.

Vom Provisorium in eine bleibende Lösung hatte sich derweil die asphaltierte Baustraße auf der großen Liegewiese des Parks verwandelt. Mit deren Hilfe rollten Bagger zu den Bohrlöchern. „Aber vor allem die Radfahrer haben sie geliebt“, erzählt Stephan Natz von einer Lösung, die so gar nicht beabsichtigt war. Tatsächlich bewegte sich täglich ein ganzer Tross von Fahrrädern und Kinderwagen über die glatte Asphaltpiste und ließ die eigentliche Durchwegung des Mauerparks wegen ihres groben Kopfsteinpflasters links liegen. Nun aber wird die populäre Baustraße Stück für Stück abgerissen und durch neuen Rasen ersetzt.

Eine frische Saat erhält auch der wichtigste Zugang des Mauerparks an der Eberswalder Straße. Hier bauen die Wasserbetriebe ihren Stützpunkt komplett ab und überlassen den Abschnitt der Stiftung Grün Berlin. Sie soll den Eingang samt Steinstufen und Bäumen wieder so herstellen, wie er vor den Bauarbeiten war.

Fahrradstraße durch den Gleimtunnel hängt von Verkehrszählung ab

Und die Radfahrer? Sie werden mit ihrem Verhalten beeinflussen, wie es mit dem Gleimtunnel weitergeht. Um die Gleimstraße, die auf der Prenzlauer Berger Seite in die Unterführung mündet, in eine Fahrradstraße umzuwandeln, muss das Bezirksamt den Nachweis erbringen, dass der Anteil an Radfahrern im Verkehrsmix eine dominante Rolle spielt. Zur paradoxen Situation der Sperrung des Gleimtunnels für Autos gehörte es, dass eine aussagekräftige Verkehrszählung 16 Monate lang nicht möglich war. Denn durch wegbleibende Pkw waren Radfahrer, die den Tunnel weiter passieren durften, automatisch in der Überzahl. Ab Donnerstag normalisiert sich der „Grenzverkehr“ zwischen Pankow und Mitte an der Unterführung also so weit, dass die Verkehrspolitiker der Bezirke ein neues Projekt prüfen können: Die Umwandlung der vorläufigen Aussperrung von Autos zum endgültigen Zustand.

