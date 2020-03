Pankow lehnt Wohntürme in Prenzlauer Berg ab

Berlin. Eigentlich liegt das bezirkspolitische Tagwerk seit Ausbruch des Coronavirus in Berlin brach. Kein einziger Ausschuss, keine Bezirksverordnetenversammlung – auch Pankow hat pandemiebedingt alle Debatten und Entscheidungen vertagt. Alle bis auf eine. Das Schicksal des Güterbahnhofs Greifswalder Straße, eine der letzten großen Entwicklungsflächen in Prenzlauer Berg, wollen sie am 1. April besiegeln. Nach acht Jahren Streit und vielen Wendungen soll nach der spontan anberaumten Sondersitzung eines feststehen: Das Gelände wird mit einer Veränderungssperre belegt und dann formell als Standort für neue Schulen gesichert.

Im Gegenzug ist der Weg für ein Wohnungsbauprojekt, bei dem neben dem Ernst-Thälmann-Park sogar neue Hochhäuser hätten entstehen können, verbaut. Der Leidtragende wäre Immobilieninvestor Christian Gérôme, der seit 2012 für den Bau von bis zu 500 Wohnungen am früheren Güterbahnhof kämpft. Er sagt: „Ich bin von diesem Verhalten total irritiert.“

Investor will gegen Bezirksbeschluss klagen

Wenn die Entscheidung am 1. April tatsächlich zuungunsten seines Projekts ausfällt, will Gérôme das als wichtigster Grundstückseigentümer auf dem Gelände keineswegs hinnehmen. „Wir bestehen natürlich weiterhin darauf, zu bauen. Und wenn nicht, läuft es auf einen jahrelangen Rechtsstreit hinaus“, droht der Investor mit harten Konsequenzen. Und rechnet bei einem Erfolg vor Gericht mit Ansprüchen auf Schadensersatz in zweistelliger Millionenhöhe. Im schlimmsten Fall hätte Berlin dann nicht nur 500 geplante Wohnungen verloren, sondern auch noch einen finanziellen Schaden, der zumindest den Haushalt des Bezirks Pankow sprengen würde.

Wütend ist Gérôme, der in der Vergangenheit auch auf der anderen Seite der Stadt, am S-Bahnhof Westkreuz, Pläne für ein Wohnquartier auf einem früheren Bahngelände vorschlug, auch deshalb, weil er zwischenzeitlich Signale für einen Kompromiss sah. So warb noch im Frühjahr 2019 die Pankower Grünen-Fraktion dafür, einen Teil der Wohnungen zuzulassen – durchaus auch in Form von höheren Gebäuden. Am Güterbahnhof Greifswalder Straße könne man „flächensparendes und ökologisches Bauen anstreben“ – beispielhaft für andere Projekte in Berlin.

Tatsächlich hält es auch das Bezirksamt Pankow nicht für ausgeschlossen, dass sich auf der Fläche, die man als „grünes Band“ mit Schulgebäuden entwickeln will, noch Platz für einige Wohnhäuser findet. In erster Linie zählt hier für die Abteilung Stadtentwicklung aber etwas anderes: „Wir sehen hier die dringende Notwendigkeit für eine Schuldrehscheibe. Entsprechende Pläne müssen wir nun vorantreiben“, sagt Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne). Man habe eine Machbarkeitsstudie zum Schulstandort auf der Bahnbrache in Prenzlauer Berg in Arbeit gegeben und erwarte noch in diesem Frühjahr die ersten Ergebnisse.

Tatsächlich spitzt sich der Mangel an Schulplätzen im südlichen Prenzlauer Berg derart zu, dass Pankow inzwischen sogar Parkplätze wie denjenigen am Velodrom schließt, um dort modulare Klassen zu errichten. So betrachtet der Bezirk die Schulplanung am Güterbahnhof Greifswalder Straße als Stück der Daseinsvorsorge. Dass der Investor Christian Gérôme Bauanträge für ein Wohnquartier an diesem Ort vorlegte, sei sein gutes Recht – daraus seien aber „keine Verbindlichkeiten“ entstanden, betont Stadtrat Kuhn.

Zugleich stellt er einen Medienbericht, der eine Einigung mit Gérôme zum Bau von zwei Wohn-Hochhäusern „in Geheimverhandlungen“ nahelegte, als falsch dar. Das Planungsziel bleibe die Sicherung des Geländes als Schulstandort. Und weil dazu private Flächen nötig sind, müsse man mit den Eigentümern „ins Gespräch gekommen“. So läuft der Prozess aus Sicht des Bezirksamts darauf hinaus, dass Investoren Grundstücke, auf denen sie eigentlich Wohnungen bauen wollten, als Schulgelände an den Bezirk verkaufen.

Ein Szenario, dass Christian Gérôme nicht akzeptieren will. Zumal er davon ausgeht, dass noch andere geeignete Schulflächen zur Verfügung stehen – „aber über die spricht man leider nicht.“ Als Gegengewicht zur Position des Bezirks wirft er die Notwendigkeit zum Wohnungsbau in die Waagschale. Bestenfalls 1500 Berliner könnten in seinem neuen Wohnquartier zwischen dem S-Bahnhof Greifswalder Straße und dem Planetarium an der Prenzlauer Allee ein Zuhause finden, berechnet Gérôme.

Bahnhofsgebäude wird bereits als Eventlocation genutzt

In seine Pläne einbezogen bleibt ein historisches Bahngebäude, das sich bei der Vorbeifahrt mit der Ringbahn leicht als Aushängeschild des verhinderten Bauprojekts erkennen lässt. Hinter der früheren Verladerampe befindet sich die mit hippen Stilelementen verzierte Event-Location „Von Greifswald“, die man für Tagungen und Feiern buchen kann. Sogar die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung war hier kürzlich zu Gast – ironischerweise mit einer Präsentation für das größte bislang geplante Wohnungsbauprojekt Berlins, den Blankenburger Süden.

Für das vergleichsweise kleine Projekt an Ort und Stelle stehen nun Schicksalstage bevor. Und dann das mögliche juristische Nachspiel. „Wir werden sehen, was die Gerichte dazu sagen“, sagt Gérôme. Solange der neue Rechtsstreit nicht entschieden ist, wird es am Güterbahnhof Prenzlauer Berg aber wohl weder das eine noch das andere geben – weder Wohnungen und noch Schulen.