Berlin. Wenn die Abrissbagger ihre Greifer in die Tribüne des großen Stadions im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark schlagen werden, dann nur unter besonderen Schutzvorkehrungen. Der Abbruch der drittgrößten Sportstätte Berlins in weniger als sieben Monaten steht im Zeichen einer neuen Sorge: In fast allen Teilen der 1987 vollendeten Anlage neben dem heutigen Mauerpark in Prenzlauer Berg steckt Asbest.

Wie großflächig der bis in die 80er-Jahre als Dämmmaterial gebräuchliche Schadstoff tatsächlich verbaut ist, hat die Senatssportverwaltung nun offen gelegt. „Im Tribünengebäude wurden alle tragenden Stahlteile des Gebäudes mit asbesthaltigen Brandschutzverkleidungen ausgestattet. Weiterhin findet sich Asbest in Brandschutztüren und Armaturen und Einzelflanschen“, berichtet Staatssekretär Aleksander Dzembritzki auf Anfrage des Pankower Grünen-Abgeordneten Andreas Otto. Bevor die Haupttribüne, jenes muschelförmige Bauwerk, das zur 750-Jahr-Feier Berlins Eröffnung feierte, zerlegt werden kann, müssen Experten sicherstellen, dass keine womöglich krebserzeugenden Fasern in die Luft gelangen. Aus Sicht von Dzembritzki ein beherrschbares Hindernis auf dem Weg zum kompletten Neubau des Stadions bis zum Jahr 2023.

Asbestentfernung am Jahn-Stadion im Pankow ist im Projektetat enthalten

Sowohl beim Zeitrahmen des Projekts als auch bei den Finanzen sieht er das 160 Millionen teure Vorhaben im Rahmen der Planung. Er sagt: „Die Kosten der Asbestbeseitigung sowie der Entsorgung aller anderen festgestellten Schadstoffe wurden im Verfahren der frühen Kostensicherheit durch einen Schadstoffgutachter ermittelt und sind Bestandteil der Gesamtkosten des Bauvorhabens.“

Nicht nur das Stadion als Herzstück des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks, sonder auch etliche Nebengebäude sind betroffen. Die Fassade des Kassenhauses sei mit Asbestzementplatten verkleidet. Außerdem fänden sich Asbestpappen im Bereich der Elektroinstallation. Und im Heizhaus seien asbesthaltige Armaturen und Einzelflansche verbaut worden, heißt es in der Analyse der Senatssportverwaltung.

Aus Sicht des Abgeordneten Andreas Otto, der die Details abgefragt hatte, insgesamt ein beherrschbares Pensum. Dass der Jahn-Sportpark beim großen Umbau des Areals zu einer behindertenfreundlichen Sportstätte von Schadstoffen befreit wird, sieht er als Vorteil des vor allem im benachbarten Gleimkiez durchaus umstrittenen Projekts. „Die rot-rot-grüne Koalition hat sich vorgenommen, die Gebäude in Berlin bis 2030 von Asbest zu befreien. Das gilt selbstverständlich auch für Sportanlagen. Asbestfunde erfordern eine sorgfältige Planung, sowohl bei Gebäuden, die saniert werden, als auch bei eventuellem Abriss“, erklärt Otto zur Auskunft des Senats.

Viel größeren Diskussionsbedarf sieht er bei einem zweiten Detail der Neugestaltung des Jahn-Sportparks, zu dem es nun konkrete Informationen gibt: Geplant ist offenbar ein neues Parkhaus mit 450 Plätzen, das die bisherigen, ebenerdigen Parkflächen im Bereich der Eberswalder Straße ersetzen soll. Befinden soll sich das Parkhaus möglicherweise auf einer Fläche, die derzeit noch begrünt ist.

Senat plant im Jahn-Sportpark 300 Behindertenparkplätze

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie aus dem Jahre 2014 hat die Senatssportverwaltung einen Bedarf an 300 Behindertenstellplätzen für Veranstaltungen des Inklusionssports ermittelt. Diese 300 Buchten entsprechen 450 „normalen“ Pkw-Stellplätzen, heißt es. Außerhalb von größeren Sportveranstaltungen sollen sie vor allem für Menschen mit Behinderung - also die Hauptnutzer der neuen Anlagen - im umgestalteten Jahn-Sportpark dienen. Die Nutzung von anderen Personengruppen nennt die Senatsverwaltung „nachrangig“.

Staatssekretär Aleksander Dzembritzki betont mit Blick auf Kritiker des Vorhabens, dass es bei der Neuplanung des Parks eben nicht darum ging, den motorisierten Verkehr zu begünstigen. Mit der geplanten Zentralisierung der Parkplätze gehe sogar eine Reduzierung der Gesamtkapazität von derzeit 670 auf 450 Stellplätze innerhalb der öffentlichen Sportanlage einher, verteidigt er die Umgestaltung der Parkplatzflächen – „die damit freiwerdenden Flächen sollen dem Sport zugeführt werden“.

Ob es sich tatsächlich um ein Parkhaus handeln wird, was bei einer Anwohnerinitiativen eher auf Ablehnung stößt, lässt Dzembritzki offen. Die Bauform der Parkplätze werde erst im späteren Planungsverfahren ermittelt. Für Andreas Otto wäre eine mehrgeschossige Konstruktion jedenfalls kein Manko. Er sagt: „Bei allen neuen Gebäuden muss der Grundsatz ,mehr hoch als breit’ beachtet werden. Der Baumbestand braucht jeden Quadratmeter. Also lieber ein hohes Parkhaus als riesige ebenerdige Parkflächen.“ Zugleich hält es Otto für sinnvoll, Betreiber von umliegenden, schon bestehenden Parkhäusern in die Planung einzubeziehen. Jenes des nahe gelegenen Einkaufszentrums Schönhauser Arcaden ist jedenfalls selten ausgelastet.

Egal ob ebenerdig oder hoch: Staatssekretär Aleksander Dzembritzki sieht keine Möglichkeit, beim Inklusionssportpark der Zukunft ohne Autos auszukommen und schreibt: „Die Schaffung einer barrierefreien Fahrzeugabstellanlage auf dem Sportgelände mit kurzen Wegen zu den Sportstätten ist zwingend notwendig, da nur so Menschen mit Behinderung eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilnahme an sportlicher Betätigung und Sportveranstaltungen ermöglicht werden kann.“ So wird der Jahn-Sportpark in Pankow nach der Umgestaltung in einigen Jahren vornehmlich mit Auto erschlossen – und nicht auf der Schiene.